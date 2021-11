Camila Cabello contó más detalles sobre sus problemas de ansiedad y revolucionó Instagram con un nuevo look tras haberse separado de Shawn Mendes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

No cabe duda que los internautas en las redes sociales se conmovieron con la noticia que Camila Cabello y Shawn Mendes habían puesto fin a su relación luego de dos años de noviazgo mediante una historias en sus cuentas de Instagram que dejaron muy tristes a los fans.

Ahora, Camila Cabello parece estar más centrada en el futuro que le depara en su vida artística y quiere ya pasar pagina sobre su relación sentimental. La cantautora y actriz cubanoamericana de 24 años sorprendió a los internautas con una serie de revelaciones inesperadas, donde añadió que últimamente se ha sentido bastante inestable antes de que surgiera la pandemia del coronavirus.

Camila Cabello dio unas declaraciones y estas fueron grabadas mediante una serie de episodios transmitidos en el programa ‘Time To Walk’ de Apple Fitness+ en donde expresó todos los percances que había presenciado antes de surgir la propagación del Covid-19 en el mundo.

“Antes de la pandemia, me sentía muy drenada. Había estado trabajando casi sin parar desde que tenía 15 años. No tenía tiempo libre. Casi no estaba en casa. No tenía tiempo para conocer quien yo era fuera de mi carrera. Súmale a eso batallas con la salud mental, la ansiedad, con estos niveles tóxicos de estrés, ni siquiera fue un colapso porque yo seguía trabajando a pesar de todo” Camila Cabello

Camila Cabello se presenta en el escenario durante el Global Citizen Live en la ciudad de Nueva York. Foto: Theo Wargo / Getty Images

Asimismo, la exintegrante del grupo musical femenino Fifth Harmony expresó que toda esa dolorosa etapa llena de problemas de ansiedad y estrés afectó la relación con sus familiares, amigos más cercanos y también logró perjudicar a gran medida su noviazgo con Shawn Mendes. “Yo estaba exhausta de muchas maneras y en ese momento, sentía que estaba corriendo un maratón con una pierna rota. Yo seguí, pero era extremadamente difícil“, puntualizó.

Camila Cabello también agregó que la pandemia del coronavirus le impidió que terminase de grabar sus escenas para la película ‘Cinderella‘ de Amazon Prime Video, pues el rodaje se paralizó por un tiempo y la actriz latina tuvo que regresar a su casa en pleno auge de la cuarentena, admitiendo que ese ha sido uno de los peores momentos de su vida y eso la obligó a priorizar su bienestar y su salud.

“Yo intenté muchas cosas, diferentes tipos de terapias, meditación ejercicio, cambiar la manera en que me alimentaba, definitivamente cambiar la manera en que organizaba mi tiempo y asegurarme de que había un balance, que tenía tiempo para mis amistades y para conectarme con gente y que no estaba simplemente trabajando sin parar sin prestarle atención a mi cuerpo y a mis necesidades” Camila Cabello

Camila Cabello desfila en la pasarela ‘Le Defile L’Oreal Paris 2021’ en París, Francia. Foto: Kristy Sparow / Getty Images

Todo parece indicar que Camila Cabello ya superó esa nefasta experiencia que la perjudicó en pleno inicio de 2020 con una tierna fotografía publicada en su cuenta de Instagram el pasado domingo. La cantante y actriz sorprendió a sus seguidores con un nuevo cambio de look, acaparando las miradas de los internautas por el color verde menta que usó para teñir su cabellera.

El nuevo look fue de agrado para sus más de 58 millones de seguidores, pues dicha imagen ha generado un sinfín de likes y comentarios en apenas un día de haberse publicado en su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

