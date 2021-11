The Matrix Resurrections: conoce a Eréndira Ibarra, la actriz mexicana que aparece en el póster con Keanu Reeves

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La saga cinematográfica ‘Matrix‘ se ha convertido en una de las más aclamadas e influyentes que revolucionó el género de la ciencia ficción como lo conocemos hoy día. Tuvieron que pasar 18 años para que los fieles amantes de esta franquicia cinematográfica puedan disfrutar el estreno de la cuarta entrega de Matrix en salas de cines, el cual promete brindarnos una experiencia visual llena de acción y muchas sorpresas que pondrán en juego la mente de los espectadores.

Tal y como sucedió con la primera cinta de Matrix estrenada en 1999, ‘Matrix Resurrections‘ planea seguir ese lineamiento de su antecesora en ofrecer una película de culto en donde los únicos protagonistas serán los efectos visuales, el original guión y su revolucionaria estética audiovisual. Asimismo, esta cuarta película contará nuevamente con el reparto excepcional que cautivaron a su audiencia debido a sus interpretaciones merecidas de un premio Óscar.

Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Jada Pinkett Smith son algunas de las caras conocidas que volverán a personificar sus respectivos papeles en ‘Matrix Resurrections’. La ausencia de Laurence Fishburne interpretando a Morfeo causó una verdadera tristeza a todos los espectadores que crecieron con esta saga cinematográfica llena de ciencia ficción, principalmente porque el personaje murió en el videojuego The Matrix Online para PC, un MMORPG de Monolith Productions que se estrenó en 2005 y concluyó en 2009.

Cabe destacar que todo el lore de ‘Matrix’ está conformado por los videojuegos, animaciones e historietas que forman parte del universo canon de las películas principales de la saga, por lo que el destino de Morfeo ya se había anticipado mucho antes de que se empezara a producir ‘Matrix Resurrections’.

Sin embargo, el legado del líder de Nabucodonosoreste todavía no ha sido olvidado, pues en el primer tráiler que fue revelado por la cuenta de Warner Bros Pictures el 9 de septiembre de este año, se visualiza a una versión más joven de este personaje que será interpretado por el actor estadounidense Yahya Abdul-Mateen II.

Una actriz mexicana compartirá pantalla con Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en ‘The Matrix Resurrections’

Las redes sociales colapsaron cuando se reveló el primer póster oficial de la película, pero todos las miradas estuvieron puestas en Eréndira Ibarra, la actriz mexicana de 36 años que interpretará a un desconocido personaje en ‘The Matrix Resurrections’ que por los momentos no ha sido revelado.

Eréndira Ibarra nació en Ciudad de México el 25 de septiembre de 1985, pero creció en la mayor parte de su vida en San José, California. Su padre es Epigmenio Ibarra, el reconocido productor y periodista mexicano que mantiene un vínculo de amistad con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, Eréndira Ibarra incursionó en la carrera de la actuación en 2006 participando en diversos largometrajes y series, entre las cuales se pueden destacar ‘Deseo prohibido’, ‘Ingobernable’, ‘A ti te quería encontrar’ y ‘Capadocia’. View this post on Instagram A post shared by erendiritas (@erendiritas)

Desde que se estrenó la primera cinta de ‘Matrix’ en 1999, Eréndira Ibarra se considera muy fan de la franquicia y recibió la oportunidad en formar parte del reparto de la cuarta entrega de la saga mediante la decisión de Lana Wachowski, quien tuvo el honor de trabajar con ella en la serie de Netflix estrenada en 2018 ‘Sense8’, la cual fue escrita por las hermanas Wachowski. ‘The Matrix Resurrections’ se estrenará el 22 de diciembre en salas de cine. View this post on Instagram A post shared by erendiritas (@erendiritas)

