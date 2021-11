COVID: 6 recomendaciones de los CDC para no contagiarse en Thanksgiving

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de 18 meses de pandemia y un cambio abrupto en nuestro estilo de vida, las celebraciones de fin de año cobrarán un sentido especial. Con cerca del 60% de la población estadounidense vacunada contra COVID, es importante no bajar la guardia durante el Día de Acción de Gracias que está a la vuelta de la esquina. Estas son algunas recomendaciones de los CDC para no contagiarse en Thanksgiving.

Vacunarse para proteger a los más vulnerables

La recomendación más enfática de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos para las celebraciones navideñas es vacunarse contra COVID-19 y proteger a quienes todavía no son elegibles, es decir, a los niños más pequeños.

Otro grupo vulnerable al que es importante cuidar son las personas que padecen alguna enfermedad o consumen medicamentos que debilitan su sistema inmunológico, pues su respuesta a la inmunización puede ser diferente a la que presenta una persona sana. Este grupo debe seguir tomando todas las precauciones necesarias para evitar el contagio.

Usa mascarilla

Utiliza una mascarilla bien ajustada sobre la boca y la nariz en lugares públicos cerrados, especialmente si la transmisión en el lugar es alta. Si en el lugar donde se realizará la reunión hay personas vulnerables, es mejor utilizar mascarilla en interiores. Tampoco dejes de usarla en el transporte público, como aviones, autobuses o metro.

Prefiere el exterior

Los espacios al aire libre son más seguros que los interiores. Particularmente evita los lugares concurridos y mal ventilados. Si es posible, realicen la celebración en un espacio exterior.

Háganse una prueba

Para mayor seguridad y si te reunirás con personas de varios hogares o incluso de diferentes partes del país, pueden vacunarse por completo antes de la celebración y también realizarse una prueba.

Si piensas viajar…

Ya sea que planees un viaje nacional o internacional, la mejor manera de protegerse es hacerlo hasta estar completamente vacunado, es decir, 14 días después de haber recibido la última dosis de alguna de las vacunas disponibles. También es importante verificar los requisitos de viaje en el destino y utilizar correctamente una mascarilla en todo momento a bordo de un medio de transporte.

Las aerolíneas solicitan una prueba negativa de COVID-19 a todos los pasajeros mayores de dos años de edad, misma que no debe tener más de tres días de antigüedad en el caso de pasajeros completamente vacunados y no más de un día para quienes no lo están. En ningún caso debes viajar si experimentas síntomas de la enfermedad o has estado cerca de alguien infectado.

No vayas si tienes síntomas

Si previo a la reunión presentas algún síntoma de COVID-19, o si has estado cerca de alguna persona enferma, no asistas ni organices reuniones para no poner en riesgo a otras personas.

