Laura Bozzo asegura que ya “pagó lo solicitado” y le suspenden la orden de captura en su contra

Laura Bozzo reapareció en redes sociales para hablar sobre su situación legal y dar a conocer que la deuda que tenía con el SAT en México fue saldada, por lo que ya no se podrá ejecutar la orden de aprehensión que existía en su contra por evasión fiscal.

“El día de hoy fuimos notificados de la suspensión definitiva de mi orden de captura por haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez, me apersone al juzgado y se pagó lo solicitado, muy agradecida con el DR Diego Ruiz Durán y su equipo🙏🏻”, escribió Bozzo en su perfil de Twitter.

Comunicado : el día de hoy fuimos notificados de la suspensión definitiva de mi orden de captura por haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez,me apersone al juzgado y se pago lo solicitado,muy agradecida con el DR Diego Ruiz Duran y su equipo🙏 — Laura Bozzo (@laurabozzo) November 22, 2021

Mientras que en un video en su cuenta de Instagram señaló que aclarará con pruebas todas “las mentiras más grandes que se han hecho sobre este tema” en una entrevista exclusiva con el periodista Ciro Gómez Leyva, pues no es “ninguna evasora” y, además, adelantó que regresará a la escena pública.

“Vamos a demostrar toda esa campaña difamatoria en contra mía. Lo que yo quiero es que quede claro que yo no soy ninguna evasora, yo he pagado los impuestos que mi contador me decía. Ustedes me conocen, me conocen 30 años, yo les prometo que voy a regresar a la televisión, pero con el programa original con ‘Laura en América’ modernizado”, anunció.

Incluso, agradeció a la justicia mexicana: “Ya salió la resolución de suspensión definitiva de la orden de apersonarme en el juzgado y de pagar la suma que ellos impusieron. Gracias a la justicia mexicana, gracias a mi abogado que ha estado conmigo en todo momento”, explicó.

Distintos medios manejan que la peruana pagó alrededor de $90,000 dólares como parte del acuerdo de la suspensión de aprehensión definitiva.

El pasado 11 de agosto un Juez federal vinculó a proceso a Laura Bozzo, y días después emitió una orden de captura por el delito de evasión fiscal de $600,000 dólares obtenidos por la venta indebida de un inmueble que fue embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Así que durante varias semanas no se supo de ella. Hasta la Interpol había solicitado su localización en más de 190 países a través de una ficha roja.

