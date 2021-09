Se complican los problemas para Laura Bozzo. La Interpol emitió alerta roja en 195 países para su detención.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace apenas pocas semanas, la presentadora peruana de televisión Laura Bozzo twitteó desde la clandestina que estaba en un delicado estado de salud y que por eso siempre estaba dopada con calmantes. Aún así, la Organización Internacional de Policía Criminal, comúnmente conocida como Interpol, emitió alerta roja en contra de la conductora. Ahora podría ser detenida en 195 países.

Recordemos que hace unos meses, Laura Bozzo fue citada a compadecer ante El Consejo de la Judicatura Federal en México por el delito de evasión fiscal al Servicio de Administración Tributaria, SAT, en el Estado de México. Desde entonces se desconoce el paradero de la misma. Por esta razón, la Interpol dictó la alerta roja. De pisar algún puerto o aeropuerto, “La Señorita Laura“, como se dio a conocer Laura Bozzo, sería detenida inmediatamente por las autoridades de ese país y puesta a la orden de la Fiscalía General de la República de México.

Los abogados defensores de la misma aseguran que Laura Bozzo se encuentra muy enferma por un enfisema pulmonar y depresión clínica diagnosticada. Por esta razón, ella misma ha pedido que por favor se le permita saldar su deuda de casi 13 millones de pesos mexicanos desde la libertad.

“Siento no haber cumplido, entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presente es por que por mis problemas de salud avalados por médicos… Me tienen dopada por mi depresión, ahora me escapé y pude mandar este mensaje. Mis hijas están vendiendo mi depa de Acapulco y lo que se deba pagar se paga…”, aseguró la peruana Laura Bozzo al tiempo que se pudo sentir su pesar por todo este problema fiscal que tiene en México.

He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes 🙏🙏🙏🙏ni muerta me iré de MEXICO los amo❤️— Laura Bozzo (@laurabozzo) September 22, 2021

