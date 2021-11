Maite Perroni desmiente los rumores de su embarazo: “A esto nos dedicamos, estamos expuestos todo el tiempo”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante y actriz mexicana Maite Perroni no dejó más espacio para las especulaciones de su supuesto embarazo. En días recientes se había comentado que la artista podría estar embarazada de su novio Andrés Tovar.

“Es una noticia que el día que sea verdad yo voy a ser la primera en querer compartirla con todos ustedes porque es una bendición. Cuando eso suceda yo voy a estar más feliz que poder decirlo”, dijo Perroni a los periodistas.

Le mexicana también reflexiona sobre la manera en qué se dicen las cosas: “Creo que es una vez más una prueba de cómo se comunican tantas cosas sin realmente saber cual es la verdad. A esto nos dedicamos, estamos expuestos todo el tiempo”, agregó.

La cantante de 38 años de edad y ex miembro de la agrupación RBD reafirmó que cuando esté embarazada ella será la primera en contarlo al mundo. También se rumoraba que la también productora había vendido la exclusiva de su presunto embarazo a una revista: “No, no. Ya van a ver que no es así”, dijo sobre esa situación.

Perroni y Tovar aparecieron en la portada de la revista Caras México, donde hablaron por primera vez de la relación sentimental que mantienen actualmente.

“No se puede hablar de una historia sin conocerla, solo nosotros podemos escribirla” se lee en la portada de la revista que tiene una fotografía en la que la pareja posa junta vistiendo atuendos en tonos grises y negros.

“Muchas gracias”, agregó Perroni al compartir la imagen junto a la cita que aparece en la portada de la revista.

La relación entre ambos fue confirmada por la mexicana el 20 de octubre del 2020 mediante una publicación en Instagram. En ese momento la actriz respondió a los rumores que se habían dicho sobre ella y su pareja por la presunta infidelidad que se rumoraba.

“Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático”, sentenció Perroni en esa oportunidad. View this post on Instagram A post shared by Maite Perroni Beorlegui (@maiteperroni)

