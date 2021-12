Médico antivacunas usa brazo falso para recibir el pasaporte Covid-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El ingenio de las personas que se han declarado abiertamente antivacunas va más allá de lo que millones de personas pueden imaginar.



Guido Russo intentó engañar a una enfermera para que le aplicara la vacuna en un brazo de silicón; fue descubierto y aun así pidió que se hiciera de ‘la vista gorda’.



Un médico de Italia, de 57 años, de Biella, ideó una estrategia para obtener el pasaporte Covid 19 sin tener que vacunarse.



De acuerdo con información oficial, el dentista de profesión fue suspendido por su Colegio profesional tras rechazar la vacuna, además de no conta con el certificado sanitario Covid que es obligatorio para poder trabajar, así como para tener acceso a diferentes lugares cerrados.



Al verse “acorralado”, Guido Russo acudió a un centro de vacunación de Biella para “aplicarse” la vacuna anti Covid 19, pero tenía un plan: el líquido de la vacuna no lo recibiría él, sino un brazo de silicón.



Como cualquier italiano hizo cola, firmó un consenso para la vacuna delante del médico, tomó un asiento y se descubrió el hombro y parte del brazo.



De acuerdo con el medio “La Repubblica”, la enfermera Filippa Bua, de 60 años, notó algo raro en el color y sensación de la piel del hombre que le llamó mucho la atención: “Sentí una piel gomosa y fría, con un color de piel demasiado claro. Al principio pensé que el señor habría sufrido la amputación de un miembro y que me había dado el brazo equivocado”.



La enfermera también dio a conocer que lamentó en aquel momento haber avergonzado al hombre: “Lo lamenté porque creí que, sin pretenderlo, lo había puesto en una situación embarazosa. Le pedí que me descubriera el brazo izquierdo. Me encontré frente a un brazo exactamente igual que el anterior. Al instante me di cuenta de que estaba tratando de evitar la vacunación mediante una prótesis de silicona”.



Guido Russo al verse descubierto le pidió a Filippa Bua que ‘se hiciera de la vista gorda’ y que lo vacunara falsamente porque necesitaba el pasaporte Covid para trabajar, pero él no quería vacunarse.



Filippa Bua lamentó que las personas que están llegando ahora mismo a vacunarse con el fin de conseguir el pase lo hacen enfadados e incluso llegan a recibir una mala palabra por parte de los ciudadanos.



Hasta el momento no se sabe qué castigo enfrentará el dentista, lo cierto es que tendrá una reprimenda por intentar conseguir el pasaporte Covid a través del engaño.

