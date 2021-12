Descubre el inmenso poder medicinal del agua de limón tibia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

No es ninguna novedad hablar sobre los beneficios del agua de limón tibia: es uno de los remedios matutinos más populares de todos los tiempos. Se sabe que esta simple y sencilla bebida natural, es un buen aliado para mejorar la digestión, eliminar las toxinas del cuerpo, beneficiar la pérdida de peso, equilibrar el pH del organismo y fortalece al sistema inmunológico. Lo cierto es que existe poca investigación al respecto, sin embargo esto no quiere decir que se anulen sus bondades. Más bien, los limones y el agua por separado tienen inmensas propiedades para la salud y es por ello que el resultado final es una combinación poderosa. Con base en ello, nos dimos a la tarea de investigar sobre los beneficios reales de beber agua tibia con limón todas las mañanas.

1. Beneficia la pérdida de peso

A estas alturas todos sabemos que no existen ni alimentos ni bebidas milagrosas, que por el simple hecho de consumirlos nos hagan perder peso. Sin embargo, los estudios muestran que beber agua es uno de los hábitos más importantes en el adelgazamiento. De tal modo que beber agua puede ayudar a controlar el peso al apoyar la hidratación, aumentar la energía y ayudar a regular el metabolismo y la digestión. Agregar limón, es una buena manera de añadir un sabor cítrico y fresco; además de aportar vitaminas, minerales y antioxidantes que benefician la salud. Se cuenta con varias referencias interesantes: en un estudio de mujeres con sobrepeso que estaban a dieta, beber más de 1 litro de agua por día se asoció con la pérdida de peso en comparación con beber menos de 1 litro por día. En el mismo estudio, la sustitución de las bebidas azucaradas por agua con limón provocó la pérdida de peso, una disminución de la circunferencia de la cintura y un menor porcentaje de grasa corporal. Otros estudios también han encontrado que reemplazar las bebidas calóricas con aguas naturales o infusionadas puede conducir a la pérdida de peso, pero esto se debe a reducir las calorías en la dieta más que a cualquier cosa inherente al agua. Además, el agua es saciante y sin calorías, por lo que beber un vaso antes de las comidas puede reducir la cantidad de comida que consumimos. También beber un vasito de agua tibia con limón por las mañanas promueve la hidratación, una mejor digestión y ayuda a que el metabolismo se agilice.

2. Es un buen aliado para la piel

Lo primero que tenemos que decir, es que por separado tanto los limones como el agua pueden mejorar diversos aspectos relacionados con la salud de la piel. No es necesario consumirlos juntos, pero unir sus poderes siempre será una maravillosa decisión. Los limones, al igual que otras frutas cítricas son ricos en vitamina C, que es esencial para la producción de colágeno. El colágeno es responsable de la elasticidad y fuerza de la piel. Además, la vitamina C también es un poderoso antioxidante que neutraliza los radicales libres presentes en la piel que se acumulan por la contaminación del aire y la radiación ultravioleta. Para mayor contexto: un limón entero proporciona el 50% del valor diario recomendado de vitamina C, pero una rodaja ofrece solo alrededor del 6%. Es importante entender que la piel es un órgano y como todos los órganos del cuerpo humano requieren de agua para funcionar correctamente. La piel puede perder elasticidad si no recibe suficiente agua. Por lo tanto, iniciar el día con un vasito de agua tibia con jugo de limón es una buena manera de promover la hidratación natural de la piel.

3. Promueve la hidratación

De acuerdo con información de la Junta de Alimentos y Nutrición, las pautas generales señalan que las mujeres deben consumir al menos 91 onzas por día y los hombres deben consumir al menos 125 onzas. Esto incluye agua de alimentos y bebidas. Es un hecho que el agua es la mejor bebida para hidratarse, pero a algunas personas no les gusta su sabor por sí sola y es por ello que agregar limón también es un gran aliado. Ya que ayuda a que las personas beban agua con mayor facilidad.

4. Es una buena fuente de vitamina C

Las frutas cítricas como los limones tienen un alto contenido de vitamina C, un antioxidante principal que ayuda a proteger las células de los radicales libres dañinos. Cuando estas nocivas sustancias se acumulan en el organismo se aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas diversas. La buena noticia, es que se cuenta con estudios científicos en los que se ha comprobado que la vitamina C puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular y disminuir la presión arterial. Si bien los limones no encabezan la lista de frutas cítricas con mayor contenido de vitamina C, siguen siendo una buena fuente. Según información confirmada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el jugo de un limón proporciona aproximadamente 18,6 miligramos de vitamina C. La cantidad diaria recomendada para adultos es de 65 a 90 miligramos ¿Un buen consejo? Añade el jugo de dos limones frescos en el vasito de agua tibia matutino.

5. Ayuda a la digestión

Se sabe que muchas personas que acostumbran beber agua tibia con limón por las mañanas, lo hacen como un remedio natural para ayudar a prevenir el estreñimiento. De hecho, por eso se recomienda que el agua sea tibia ya que ayuda a mover el tránsito intestinal y promueve la evacuación de desechos alojados. Y por supuesto, hace que desde la mañana todo el sistema digestivo se mueva. La medicina ayurvédica dice que el sabor a limón agrio ayuda a estimular su “agni”. En la medicina ayurvédica, un agni fuerte activa el sistema digestivo, lo que le permite digerir los alimentos con mayor facilidad y ayuda a prevenir la acumulación de toxinas.

6. Refresca el aliento

El limón es un extraordinario aliado para eliminar olores, se utiliza en las tablas de madera y también en las manos. Además de relacionarse con extraordinarias propiedades antimicrobianas. El mismo remedio popular puede aplicarse al mal aliento causado por comer alimentos con olores fuertes, como ajo, cebolla o pescado. En muchas ocasiones el mal aliento puede estar relacionado con la digestión, por lo que beber un vaso de agua tibia con limón a primera hora en las mañanas y después de las comidas es un gran aliado. Se cree que el limón estimula la saliva y el agua también ayuda a prevenir la boca seca, que puede provocar mal aliento causado por bacterias.

7. Es un buen aliado para prevenir cálculos renales

El ácido cítrico de los limones puede ayudar a prevenir los cálculos renales. El citrato, un componente del ácido cítrico, paradójicamente hace que la orina sea menos ácida e incluso puede romper los cálculos pequeños. Por lo tanto: beber agua de limón no solo le proporciona citrato, sino también el agua que necesita el organismo para ayudar a prevenir o eliminar los cálculos. Además, de modo general el agua con limón es un buen complemento natural para mejorar la salud hepática y renal.

