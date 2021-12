Melania Trump regala iPads a niños y le agradecen vía Twitter

La exprimera dama Melania Trump había tenido abandonada su cuenta personal de Twitter, pero en los últimos meses ha compartido varios mensajes y fotografías, la mayoría con relación a actividades de su oficina especial, pero también algunas fotografías de eventos con su esposo, el expresidente Donald Trump.

El más reciente tuit y retuit de Melania fue sobre la organización 4KIDS, luego de que la exprimera dama acudiera a la sede en Palm Beach para hablar de “esperanza” y “sanación”.

“Apreciamos mucho el tiempo que pasó con nuestras familias y jóvenes adultos. Ella bendijo a nuestros invitados con grandiosos regalos, incluida una nueva iPad“, destacó la organización en un mensaje que la exprimera dama retuiteó.

El evento fue realizado hace dos semanas, cuando la esposa del expresidente Trump compartió un mensaje y fotos en Twitter, pero hace unos días la organización publicó más imágenes.

4KIDS was honored to host @MELANIATRUMP at our Palm Beach office last week to share how we are bringing hope, homes, & healing to those we serve. We appreciate how much time she spent with our families & young adults. She blessed our guests with great gifts, including a new iPad. pic.twitter.com/I7ZFxfboai — 4KIDS.us (@4KIDSUS) December 2, 2021

Previo a ese tuit, la exprimera dama compartió un video sobre el Día de los Veteranos, a quienes agradeció por “proteger” la libertad de EE.UU. This #VeteransDay, we pause to recognize the selfless men & women who have fearlessly protected our Nation’s freedoms. They bravely answered the call to serve & have earned the respect that comes with defending our great flag. pic.twitter.com/xBt0Do3ADl— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) November 11, 2021

A inicios de noviembre, la exprimera dama compartió imágenes de la gala Spirit of Lincoln Award, donde habría sido reconocida por su labor con su agenda con el programa “Be Best” (Sé Mejor). En las imágenes se ve con el expresidente Trump y Richard Grenell.

“Gracias por reconocer mi trabajo”, escribió. Over the years, the @LogCabinGOP & @RichardGrenell have been pivotal in uniting people & taking a stand against bullies and labels. Thank you for honoring my work w the Spirit of Lincoln Award. It was an honor to join you to celebrate your accomplishments! pic.twitter.com/eAFIJFjlBJ— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) November 9, 2021

La campaña “Be Best”, enfocada a reducir el acoso cibernético, fue cuestionada, debido a que Melania Trump no criticaba a su esposo, quien solía atacar a sus oponentes políticos en Twitter, ponerles apodos, entre otras agresiones.