Video: Mesera enfrenta a presunto pedófilo ante la mirada atónita de los comesales

La mesera Sondra Albert se vio en la necesidad de pedirle a un cliente que abandonara el restaurante en el que labora por intentar conseguir el número telefónico de unas niñas que se encontraban en el lugar.



De acuerdo con el diario The Gazette, el hombre entró al restaurante Massapequa Diner en Long Island alrededor de las 11 de la noche, empezó a mirar y tratar de conseguir el número telefónico de unas chicas.



Albert señaló al mismo medio que el hombre no sólo irrumpió la seguridad de las jovencitas, sino que las miraba lascivamente y lanzó varios insultos homofóbicos.



Tras la mala actitud del hombre, la mesera le pidió que se fuera del lugar porque nadie lo atendería, por lo que reaccionó de manera violenta llamándola “perra”.



“Honestamente nadie quiere atenderte, te lo pedimos muy amablemente, vete”, se le escucha decir a la mesera en un video que se ha hecho viral en TikTok.



Los insultos del hombre fueron respondidos por Sondra Albert: “No me vas a llamar perra, no te vas a sentar cerca de la esposa de mi jefe, no me vas a llamar lesbiana a la gente. Seguro que no vas a mirar a menores de edad”.



“No quiero mirar niñas a las niñas menores de edad”, dijo el hombre tras la acusación de la mesera.

Un joven que se encontraban en el lugar reveló que Albert es una gran mujer y que si se puso así fue porque vio algo muy grave, además señaló que el hombre fue muy grosero con ella.



“Eres un pedófilo y un fenómeno, mereces estar encerrado en Bellevue, eso es todo lo que tengo que decir, te lo pido amablemente (vete). Te patearé el culo, no me asustes ni un minuto”, sentenció la mesera al supuesto cliente pervertido.



El jovencito reveló a Post que el hombre se mantuvo firme en su mesa y no la abandonó, pese a que el gerente del lugar se acercó al lugar y también le invitó a salir del lugar.

