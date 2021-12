Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, enfrenta a la justicia: “Esta es una prueba de fuego”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Raphy Pina se encuentra enfrentando a las autoridades debido a los cargos en su contra por posesión de armas de fuego por un exconvicto, a pesar de no haber estado en la cárcel, pues hace unos años el productor, que ahora tiene una hija con la cantante Natti Natasha, se declaró culpable de fraude bancario.

Este miércoles 15 de diciembre, Pina publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotografías en las que se ve totalmente su cara.

“¿Más fácil fuera si uso lentes y mascarilla? Así pudiera ocultar las expresiones de mi cara, prefiero que me vean, prefiero que lean mis ojos, prefiero que entiendan que no estoy en un concierto, estoy luchando por mi familia hasta el último día que respire en está tierra. No importa con cuánta piedra me puedan tirar, seguiré de pie por ellos. Esta es una prueba de fuego que no todos soportarían pero, Dios me ha dado una fuerza que no se imaginan, bueno, si la saben. Gracias por sus oraciones, gracias. Att: el que nunca abandonó su isla”, dijo el empresario de la industria musical.

Se estima que Raphy Pina podría enfrentar hasta 10 años en la cárcel si es encontrado culpable en el caso.

Tras la publicación, cientos de personas, incluidas personalidades famosas, han dejado sus comentarios para el papá de Vida Isabelle:

J Quiles: voy a ti 🙏♥️

Julián Gil: Así es bro 🔥 de frente firme carajo …

Jory: ¡Pa lante caballo! Sé lo que es estar en esa corte y no es fácil. Usted es un warrior, con Dios hermano siempre

Mireddys: en pie de lucha hasta el final. TE QUEREMOS.

Hace dos días, Pina publicó una imagen donde se le ve de espalda con el siguiente mensaje: Buenos días Mundo. Otra prueba más que me toca enfrentar. A defender a mi familia como siempre. Cuento con Dios y con el respaldo de sus oraciones”.

Allí, otros famosos también le dejaron sus mensajes de apoyo:

Tito El Bambino: Con Dios.

Wisin: Bendiciones de lo alto.

Francisca Lachapel: Con Dios siempre.

