Estos son los 10 científicos del año, según Nature

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Como cada año, la revista Nature ha dado a conocer el nombre de las 10 personas a las cuales han considerado como los mejores científicos de este 2021, y como era de esperarse, aparecen varios nombres de investigadores que continúan haciendo labor para tratar de encontrar la manera de ponerle fin a la pandemia del coronavirus.

A pesar de que la agenda científica sigue siendo mandada por el Covid-19, los editores de Nature no se olvidaron de otros personajes cuya labor y descubrimientos a lo largo del año han sido fundamentales para remediar otros males, como el VIH, el cambio climático, biodiversidad, tecnología, entre otros.

“La lista de los 10 de Nature de este año incluye a personas que estuvieron en el centro de importantes acontecimientos científicos que han tenido un profundo impacto en todo el mundo”, explicó Rich Monastersky, editor jefe de artículos de la revista.

“Las historias de las personas que figuran en la lista de los 10 de Nature ofrecen una nueva visión de los principales avances, problemas y controversias que marcaron la ciencia y repercutieron en todo el mundo”, agrega Monastersky.

Aquí te dejamos la lista de los personajes que aparecen en tan significativo listado para el mundo científico.

Los 10 científicos del 2021, según la revista Nature

1) Tulio de Oliveira (Brasil)

Este bioinformático lidera un grupo de investigación en la Plataforma de Secuenciación e Innovación de Investigación KwaZulu-Natal (KRISP) de Sudáfrica y fue él quien el pasado 25 de noviembre dio a conocer que había descubierto Ómicron, una nueva variante del Covid-19 y que parecía ser “altamente peligrosa”.

Otro de los logros de Oliveira en este año fue haber detectado a Beta, una de las otras variantes del virus, que por fortuna no logró asentarse ni generar mayores problemas.

2) Winnie Byanyima (Uganda)

Es la directora de ONUSIDA, el programa de las Naciones Unidas sobre el VIH, y en este 2021 se promulgó en contra de los países ricos y de las farmacéuticas por no haber distribuido las vacunas contra el Covid de manera equitativa, lo cual ha provocado que las naciones de menos ingresos no puedan proteger a su población.

Este año Byanyima lideró un movimiento para pedir a los países ricos liberen o renuncien a cuestiones de propiedad intelectual de las vacunas para que pequeñas empresas o farmacéuticas puedan producirlas y así tener una mejor distribució.

3) Meaghan Kall (Reino Unido)

Es epidemióloga de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido. Ayudó a difundir información crucial sobre el Covid-19, desglosando los informes científicos de su agencia en publicaciones de fácil comprensión en las redes sociales.

4) Janet Woodcock (Estados Unidos)

Quien fuera directora de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Es la encargada de garantizar que los medicamentos sean seguros y efectivos antes de que sean aprobados para el mercado estadounidense. Woodcock ayudó a modernizar el proceso de evaluación de medicamentos, marcando el comienzo de diseños de ensayos clínicos avanzados y vías para la aprobación que se combinan con sofisticadas pruebas de diagnóstico.

Este año tuvo que tomar decisiones que la matuvieron en el ojo del huracán, como el tema de los refuerzos de la vacuna antiCovid, así como la probación de un medicamento para tratar el Alzhéimer que según algunos estudios, realmente no es del todo efectivo.

Every fall, I look forward to two things: working in my garden and getting my flu shot. Today, I made sure that I did my part and received my flu shot. Be a #FluFighter and get yours today! pic.twitter.com/3IRvy56UHw— Dr. Janet Woodcock (@DrWoodcockFDA) October 1, 2021

5) Friederike Otto (Alemania)

Esta climatóloga del Instituto Grantham para el Cambio Climático y el Medio Ambiente de Londres, trabajó con otros investigadores para evaluar rápidamente si el cambio climático provocado por los seres humanos ha tenido algún papel en el impulso de determinados fenómenos meteorológicos extremos. View this post on Instagram A post shared by EMMA Magazin (@emma.magazin)

6) Victoria Tauli-Corpuz (Filipinas)

Es una activista filipina que desde hace años ha alzado la voz en favor de los pueblos indígenas, no solo de su país sino del mundo entero, para así proteger la biodiversidad de los sitios en el que viven, lo cual también tiene un beneficio en cuanto a tema del calentamiento global se refiere.

Victoria ha pasado años divulgando que los pueblos indígenas son los mejores administradores de los bosques y otros puntos críticos de la biodiversidad, algo que recientemente ha sido respaldado por la literatura científica. "Los pueblos indígenas de Guatemala continúan siendo desalojados de sus tierras. Además, sufren extrema pobreza, desnutrición y persecuciones".



Victoria Tauli-Corpuz, relatora sobre los DDHH de los pueblos indígenas expresó alarma: https://t.co/V3wkLTSSwq pic.twitter.com/jHp4pAhlCr— Naciones Unidas (@ONU_es) May 11, 2018

7) Zhang Rongqiao (China)

Fue quien lideró la misión de China para así convertirse en el segundo país que lograba enviar un vehículo explorador a Marte, lo cual supuso un gran triunfo para la Administración Espacial Nacional de China. The chief #designer of #Tianwen-1, #Chinese #space #scientist #ZhangRongqiao, is among @Nature's top 10 of the year. He is described by the #science journal as the “#Mars #explorer”. pic.twitter.com/DWRqXrL3hq— Shanghai+ (@na2eastday) December 16, 2021

8) Timnit Gebru (Etiopía)

Esta investigadora experta en Inteligencia Artificial (AI) creó su propio instituto de investigación para así poder centrarse en desarrollar sistemas de AI de forma más ética luego de haber perdido su trabajo en Google después de una disputa sobre la investigación de su trabajo por parte del gigante tecnológico. View this post on Instagram A post shared by Sarah Nichols • Nichols Law (@nicholslawpc)

9) Guillaume Cabanac (Francia)

Este informático fránces develó que miles de publicaciones científicas que circulaban por Internet eran engañosas, ya que contenían textos sin sentido generados por programas informáticos, contribuyendo así a alertar al mundo sobre el problema de desinformación. #jnso2018 Guillaume Cabanac Évaluation de la recherche et Openness pic.twitter.com/cFWMKRKQ6U— Chérifa Boukacem-Zeghmouri (@BoukacemZeg) December 6, 2018

10) John Jumper (Reino Unido)

Es otro investigador experto en AI, el cual junto con sus colegas de DeepMind en Londres sacudieron el campo de la biología estructural al liberar públicamente el código de AlphaFold. Se usa para predecir las estructuras de las proteínas con notable precisión.

Te puede interesar:

* COVID: Ómicron se multiplica en los bronquios 70 veces más rápido que Delta

* Volcán de La Palma: científicos estiman que erupción podría terminar en 10 días

* Vacuna de Pfizer protege al 70% contra hospitalizaciones por Ómicron, según estudio