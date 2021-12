NFL: Los Jacksonville Jaguars despidieron a su entrendador por ‘patear’ a un jugador

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los propietarios de equipos de la NFL, han decidido tener cero tolerancia contra los abusos, incluyendo si dichos actos son cometidos por alguien de su personal, así lo demostró Shad Khan, dueño de los Jacksonville Jaguars, quien despidió al entrenador Urban Meyer tras enterarse que pateó Josh Lambo cuando este era su jugador el un equipo de la AFC.

“Después de deliberar durante semanas y un análisis de la totalidad del mandato de Urban con nuestro equipo, estoy amargamente decepcionado de llegar a la conclusión de que un cambio inmediato es imperativo“, compartió en un comunicado el propietario del equipo.

Urban Meyer ha sido despedido de los Jaguars de Jacksonville.



*Firmó contrato de 5 años este 2021

*Fuera tras sólo dirigir 13 partidos

*11 derrotas en esos 13 juegos

*Múltiples problemas extra cancha

*Peleas y faltas de respeto a jugadores y coaches asistentes



Un lío pic.twitter.com/GdOBolEWpU — Pete Dominguez (@pedrodomg) December 16, 2021

En una entrevista concedida al Tampa Bay Times, Lambo comentó que mientras formó parte de los Jaguars, el entrenador Meyer le dio una patada por haber fallado dos posibles goles de campo en partidos de pretemporada.

“¡Oye, idiota, haz tus malditas patadas!, me dijo y me dio una patada en la pierna. Ciertamente no fue un golpe cariñoso y no me importa si es fútbol o no, el jefe no puede golpear a un empleado”, afirmó Josh Lambo al mencionado medio.

Estas declaraciones al Tampa Bay Times, llevaron a Shad Khan a tomar la decisión de despedir al entrenador que ahora deja al conjunto de Jacksonville en el último lugar de la División Sur de la Conferencia Americana con récord de 2-11.

“Le informé a Urban del cambio esta noche. Como le dije en octubre, debíamos recuperar nuestra confianza y respeto, eso era fundamental. Lamentablemente, no sucedió”, expresó el propietario de los Jaguars

Cabe destacar que, además de la agresión contra Lambo, Urban Meyer se vio involucrado en situaciones similares con los Gators en dos ocasiones y con los Buckeyes en otra oportunidad.

Durante la actual temporada, el carácter del ahora exentrenador de los Jaguars llamó perdedores a sus asistentes y llegó a discutir con el receptor veterano Marvin Jones luego de caer derrotados ante los Rams y los Titans en las últimas dos semanas.

Entre las otras polémicas en las que se vio envuelto Meyer, debemos remontarnos a la cuarta semana del campeonato, cuando, tras caer derrotados ante los Bengals, se fue de fiesta y se filtró un video en el que se ve como una mujer baila para él.

Lea también:

– La NFL estableció sus nuevos objetivos de marketing: Ocho países tendrán presencia de los equipos

– Exjugador de la NFL que mató a seis personas y se suicidó sufría una enfermedad cerebral