Profesora denuncia a dos alumnos por ventilar fotos de ella besándose con otra mujer

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una profesora de España, quien ha preferido mantener su nombre en el anonimato, denunció a dos alumnos por haber entrado a sus redes sociales y robar una imagen donde aparece besándose con otra mujer.



De acuerdo con el diario español El Mundo, los jóvenes no sólo robaron la fotografía, sino que la compartieron en otras redes sociales e hicieron comentarios despectivos sobre su orientación sexual.



Fue una colega de la profesora quien la alertó sobre los hechos: “Me contó que los niños le habían dicho, que en el grupo de Instagram que tienen para las tareas de clases, uno de ellos había puesto unas fotografías mías con mi expareja. Fui a la clase, pregunté y una alumna me enseñó la conversación y me hizo una captura de pantalla”.



La imagen en el grupo escolar, así como los comentarios homofóbicos no le fueron indiferentes a la profesora quien acudió ante las autoridades para denunciar al chico que robó y publicó su fotografía, así como a la niña que lanzó varios comentarios en su contra.



“Si chilla como hombre”, “Pues si está casada y con una niña”, fueron los comentarios que la jovencita hizo al pie de la imagen y que la profesora presentó como pruebas.



Antes de acudir con las autoridades, la profesora mandó a llamar al padre del alumno involucrado y le mostró lo que su hijo había hecho, también le contó que tenía planeado demandar y para sorpresa de ella, el padre de familia le indicó que hiciera lo que tuviera que hacer.



“He denunciado porque los niños están acostumbrados a que todo les salga gratis”, señaló.



Si bien la profesora no pudo hablar con el niño involucrado, sí lo hizo con la niña que le lanzó varios comentarios despectivos.



“Le dije que esos comentarios no estaban bien, que lo que le tiene que importar a ellos es si soy buena profesora o no, si explico bien o no, si soy puntual o no y si soy justa evaluando; de ahí para afuera, lo que haga yo con mi vida privada es cosa mía. Y ella, callada, no sabía qué decir”, dijo.



Hasta el momento se desconoce el castigo que los dos jóvenes recibirán, tanto de la escuela, como judicialmente.



Te puede interesar: