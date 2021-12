“Me aterrorizaba estar solo”: menor de edad cuenta el duro momento que vivió bajo el resguardo de ICE

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un adolescente inmigrante de Nicaragua, de quien no se sabe su nombre por temor a que el incidente afecte su solicitud de asilo, reveló a Noticias Telemundo Investiga el duro momento que vivió mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo mantuvo bajo resguardo.



En entrevista con el medio antes mencionado el jovencito, de 16 años, declaró que se sintió aterrorizado después de haber sido separado de sus padres por varias semanas: “Me aterrorizaba estar solo en otro país, sin mi madre y sin mi padre”.



Asimismo, señaló que cuando llegó como inmigrante a Estados Unidos al lado de sus padres en busca de una mejor vida nunca imaginó que pasaría por algo así.



El abogado tanto de los padres como del adolescente reveló que no sólo separaron a su cliente de su familia, sino que lo procesaron como adulto donde lo mantuvieron bajo resguardo en dos centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, durante varias semanas.



En uno de los centros de detención el joven pasó 18 días en una solitaria celda, donde no sólo dejó de tener comunicación, sino que no pudo ver la luz del sol: “Sentí que perdí a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis amigos, todo. Sentí que nunca iba a dejar el lugar. Miré esa puerta cerrada y entre en una depresión, mi cuerpo estaba temblando y no se iba. Ya ni siquiera podía llorar, quería morir en ese momento”.



Se sabe que el adolescente y su familia llegaron a la frontera de Texas el pasado mes de septiembre en busca de asilo debido a la represión policial en Nicaragua y cruzaron cuando el río esta casi seco, al lado de otros inmigrantes. Una vez en EE.UU. se entregaron a las autoridades en busca de asilo.



Las autoridades por su parte dudaron de que fueran una familia y cuestionaron sin parar la edad del joven, pese a presentar documentos oficiales que lo atestiguaban, incluso la madre del chico contó que los agentes rompieron el documento.



“Empezaron a decirme, ‘Dinos tu edad real’. Y como 20 veces repetí lo mismo: 16 años, 16 años… Se enojaron conmigo y me dijeron que me iban a llevar a mí y a mi familia a la cárcel por 10 años, y que se iban para deportarme “, contó el joven.

Tras los hechos un portavoz de ICE dijo al medio antes mencionado que: “Si bien ICE ha encontrado casos de adultos que afirman ser menores y menores que inicialmente fueron procesados como adultos, casos como estos son excepcionales”.

