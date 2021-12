Carolina Sandoval se ríe y habla de cuánto dinero podría ganar en un mes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Carolina “La venenosa” Sandoval está vez no fue la entrevistadora, fue la entrevistada. Roger Borges y el programa Primer Impacto la visitaron en su casa para que esta vez fuera ella la que se sentara en la silla que habitualmente ocupan sus invitados.

Borges habló con la influencer venezolana sobre los inicios de ella en el mundo artístico y sobre lo que ella soñaba hacer desde siempre, que era comunicar, faceta que siempre la ha acompañado.

“Es verdad, llegué siendo ya periodista, graduada en el año 99 y había que trabajar y el sueño de la televisión tenía que engavetarse y cuando repartí flores me imaginé que era la protagonista de una novela y que iba a llegar el galán a rescatarme y hay que limpiar y me fui a limpiar una casa y veía Escandalo TV desde mi lugar de almuerzo y yo decía ‘yo voy a estar ahí”, narró la venezolana.

Su sueño se cumplió. Estuvo allí. Carolina Sandoval vivió lo que es estar frente a una cámara en un gran canal de televisión en su paso por Suelta La Sopa, sin embargo, los caminos de la vida la llevaron por otro rumbo, rumbo que ahora le permite facturar posiblemente hasta 50,000 dólares mensuales.

“Una persona como tú, que tenga un buen mes… ¿qué puede representar un buen mes? ¿Un buen mes puede ser más de 50,000?”, le preguntó Borges a lo que Sandoval respondió:

“Seguro, seguro. Pero acuérdate que la cochina no me la como yo sola, la cochina se reparte. Aquí como entra, sale porque acuérdate que yo también soy inversionista y nosotros aquí en Estados Unidos las cuentas tienen que quedar muy claras… ¡No he dicho cifras!”, dijo entre risas la venezolana.

En la entrevista también apareció su madre, Amelia, y conversó sobre lo que no le gusta que Carolina Sandoval haga delante de las cámaras.

“No me gusta que salga en traje de baño… No, porque no hay necesidad de eso”, dice tajantemente Amelia.

Recientemente, Carolina Sandoval compartió un video en el que se le ve con un body navideño en el que deja ver todas sus piernas, sin ningún completo. Y es que a ella le gusta mostrarse y hablar de lo que es, sin ocultar.

