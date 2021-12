Madre del cubano sentenciado a 110 años de prisión por accidente vehicular pide clemencia para su hijo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace un par de días el camionero Rogel Lazaro Aguilera-Mederos fue sentenciado a 110 años de prisión por el accidente que protagonizó en el 2019 y que dejó como saldo cuatro muertos en Denver, Colorado.



La condena de Aguilera-Mederos, que equivale a una cadena perpetua, provocó la apertura de una campaña de firmas en Change.org donde se pide una conmutación de la pena debido a la ausencia de un historial criminal, violaciones de tránsito del convicto previo al accidente, así como el carácter no intencional del crimen cometido.



En entrevista con Telemundo, la madre del acusado dijo que se sintió “morir” cuando le dictaron a su hijo 110 años de prisión y que hará todo lo que esté en sus manos para evitar que pase los restos de sus días tras las rejas.



“Me quería morir (cuando escuché la sentencia). Sólo le pido a Dios que me dé una carga que pueda llevar, pero de verdad que yo estoy en shock”, dijo Oslaida Mederos.

I-70 crash suspect in custody. Rogel Lazaro Aguilera-Mederos (DOB: 11/21/95) arrested for suspicion of multiple counts of Vehicular Homicide. pic.twitter.com/ieUrU2IMoK — Lakewood Police Dept. (@LakewoodPDCO) April 26, 2019



Asimismo, señaló que le era imposible creer que su hijo pasaría tantos años en prisión: “No se lo merece, por el tipo de persona que es”.



El fallo, que no sólo ha dejado inconforme a la madre de Aguilera-Mederos, sino a cientos de personas, será apelado en los próximos días, así lo dio a conocer la madre del preso en la misma entrevista.



“Después de 10 días vamos a poner la apelación que demoraría 49 días y esperamos que con esa apelación (recibamos) una condena justa”, dijo Oslaida visiblemente afectada.



Oslaida Mederos pide clemencia a los familiares de las víctimas



“Para que mi hijo se sienta mejor, necesita el perdón de ellos (de los familiares de las víctimas). Él me dice ‘mami, esto no fue intencional’, ‘mami, yo no lo quise hacer’, ‘mamá, se me fueron los frenos’”, señaló la señora Mederos.



La familia del cubano sabe que los afectados desean que su hijo pague por lo cometido: “Sé el dolor de los fallecidos, pero yo también tengo mi dolor”, pero les hace saber que Rogel Lazaro Aguilera-Mederos es padre de un niño, al que posiblemente no vea jamás tras la sentencia.

