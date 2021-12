¡Al ritmo de Mariah Carey! Adamari López lució un hermoso vestido rojo y sus fans lo amaron

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A Adamari López no la detienen ni los malos comentarios. Esta vez la presentadora boricua hizo una muy sensual aparición en sus redes sociales usando un espectacular vestido rojo Navidad y bailando al ritmo de All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey.

“¡A celebrar esta semana de Navidad!”, fue el mensaje que acompañó a este video en formato reels, ese al que le ha sacado bastante provecho en su cuenta de Instagram este año.

Los comentarios de sus fieles seguidores no tardaron en llegar:

“Flaquita , Empoderada, bella , latina y guerrera, bendiciones”.

“Se ve muy linda y espectacular Señora! Disciplina constancia y sobre todo hace caso a las orientaciones dadas por su médico y coach ! Se ve espectacular”.

“Que bello te queda el color rojo”

“Uy demás de hermosa, saludos desde VENEZUELA”.

“Que bueno es verte feliz hay muchos con amargura que no se alegran de la felicidad de otros tan bella que es la vida”.

En el paraíso que son las redes de Adamari López, recientemente se vivió una gran tormenta. Y es que todo comenzó cuando, sin querer, Olga Tañón aseguró, basándose en comentarios que se dicen por allí, que la presentadora boricua se había puesto un balón gástrico para bajar de peso y los seguidores no dudaron en darle la razón a la cantante y aseguraron que López les mintió sobre la manera en la que bajó de peso.

Asimismo, Adamari López se vio envuelta en una polémica con Nadia Ferreira, Miss Paraguay, tras su participación en el Miss Universo como jurado. Los fanáticos aseguraban que Adamari había discriminado a la miss paraguaya. Fue la mismísima Nadia Ferreira quien aclaró lo que de verdad sucedió y dijo que todo estaba bien con Adamari.

“Sobre el tema de Adamari, te cuento que estuve en comunicación con ella. No, en ningún momento se refirió a mí sino más bien estuvo hablando en general de qué era lo que estaban evaluando pero en ningún momento estuvo hablando de mí en específico y super bien con Adamari, no hay ningún problema”, dijo Ferreira.

