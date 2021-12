Público de Despierta América rechaza las botas de Francisca Lachapel. Dicen: “Se ven fatal con ese vestido”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Francisca Lachapel es una de las conductoras más preciosas de la televisión hispana. Y son muchos los que consideran que además posee un carisma que sobrepasa la pantalla. Tanto, que aún cuando recibe múltiples ataques, siempre sale avante por la férrea defensa que recibe por parte de sus seguidores, quienes la apoyan de manera incondicional.

Es además una de las mejores vestidas de la pantalla chica. En pocas ocasiones es criticada con dolo. Hoy, por ejemplo, los seguidores del programa en Instagram le manifestaron su descontento y rechazo, pero hacía una prenda en particular, no hacía ella.

Los seguidores destacaron que no les gustaba, para nada, el par de botas con las que acompañó a su ajustado vestido ocre. El vestido fue un éxtio, pero las botas no pasaron la prueba del público, éstos las desaprobaron de inmediato. “Esas botas como q no me gusta clmo se ve con ese outfit”, comentó un fan. “Fatally las botas”, agregó otro.

“El vestido te queda espectacular, pero esas botas nada que ver”, “El vestido lindo pero esas botas no le quedan serían mejor unas botas negras pequeñas”, “El vestido bello las botas cero”. Y así se lees muchos comentarios en contra del vestido, no en contra de ella.

Parece que Francisca Lachapel tiene mejor suerte con su público de Despierta América, que la mismísima Adamari López con el de Hoy Día. Y es que hoy los que siguen a Lachapel rechazaron sus botas, pero en ningún momento la insultaron a ella. Mientras que con Adamari muchos caen hasta en la crueldad. Y ahora por último reniegan de su presencia. Y hasta se quejan de verla en todos lados, dicéndole a Telemundo que están aburridos de ella. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

Así los últimos comentarios negativos del público de Hoy Día para Adamari López: “Cuando parecía tamal mal amarrado no jodia tanto haciendo payasadas más bien pasaba escondida”, “No puede ser esta en todas partes”, “Qué flojera, otra vez ya no por favor”, “Ya cansa ésta Adamaris está idealisada”.

