Rashel Díaz da positivo a COVID: fans y famosos se unen en cadena de oración por su pronta recuperación

Rashel Díaz informa en Instagram que ha dado positivo a COVID. La ex conductora de Un Nuevo Día le contó a sus seguidores que empezó a sentirse mal y se realizó una prueba que dio como resultado negativo, sin embargo el malestar continuó y después de una segunda prueba todo cambió, Rashel Díaz tiene COVID.

Se unen en cadena de oración por la pronta recuperación de Rashel Díaz, antigua estrella de Telemundo. La conductora tiene COVID y después de la terrible noticia del fallecimiento de Carlos Marín, cantante de Il Divo por COVID, las alarmas suenan y muy fuerte. Ya que éste falleció por este terrible virus, aún cuando tenía todas sus vacunas.

Rashel ha dicho lo siguiente en Instagram:

“Muchos ya saben que desde hace varios días no he estado sintiéndome muy bien. Y desde el primer momento me hice una prueba de COVID para saber si todo estaba bien, pero aunque la primera prueba que me hice el domingo salió negativa seguí sintiéndome muy mal y decidí repetirla. Ahí fue cuando el resultado fue positivo. Aunque aún estoy descansando para retomar fuerzas, quería venir acá, como siempre y con todo el cariño del mundo, comentarles lo que me está sucediendo. No me queda sino desearles, a todos, que se cuiden mucho y cuiden a sus familias. Disfruten de sus fiestas y de las felicidad que trae esta época tan maravillosa. Como mujer de fe que soy sé que Dios tiene el control y que muy pronto estaré totalmente recuperada y disfrutando con ustedes. Los amo”.

La publicación e Instagram también contó con estas palabras: “Gracias por tenerme en sus oraciones y sus hermosos deseos. Nos vemos pronto”.

La respuesta de sus amigos famosos no se hizo esperar y ya todos se unen en oración por ella, aquí algunos de éstos mensajes, eso sí, entre los mensajes aún no se lee el nombre de su amiga Adamari López ni de su gran amigo Daniel Sarcos:

Chef James: Fuerza fuerza vamos pa adelante mi Rashe.

Carolina Sandoval: Mejórate pronto

Viviana Gibeli: Amén. Que te mejores pronto.

Doctor Campos: Que te mejores pronto

Aly Sánchez: Que te mejores mi amor

