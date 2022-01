Las tradiciones gastronómicas más famosas de Año Nuevo en todo el mundo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Año Nuevo es una de las celebraciones favoritas a nivel mundial y como todo festejo, se caracteriza por algunas costumbres y tradiciones gastronómicas que llenan de identidad la temporada. Lo cierto es que a medida que llega el Año Nuevo en todo el mundo y según en lugar en el que te encuentres la comida es una parte fundamental de la celebración. De tal modo que existen todo tipo de platillos locales, guisados, panes especiales, bebidas y pasteles, que tienen simbólicos significados para empezar el año con mucha prosperidad. Solo por mencionar algunos de los más populares ejemplos: los fideos largos representan una larga vida, los guisantes representan monedas, el arenque representa la abundancia y los cerdos representan la buena suerte. Si bien en cada país, existen tradiciones culinarias particulares, sin importar el lugar en el que te encuentres el tema central es el mismo: el disfrute de la comida y la bebida para marcar el comienzo de un año lleno de abundancia y bendiciones. Con base en ello, nos dimos a la tarea de seleccionar algunas de las tradiciones gastronómicas de Año Nuevo más emblemáticas de todos los tiempos.

1. Hoppin ‘John, Sur de Estados Unidos

Hoppin ‘John, una de las principales tradiciones culinarias de Año Nuevo en el sur de Estados Unidos. Se trata de un plato generoso, que se elabora con guisantes de campo o en particular con una variante especial que son los guisantes de ojo negro “black eyed peas”(que simbolizan monedas) y arroz. A menudo se sirve con coles u otras verduras cocidas (ya que son el color de dinero) y pan de maíz (el color del oro). Se dice que el plato trae buena suerte en el nuevo año. Y se acostumbra comer tanto en la cena, como en el recalentado del 1º de enero. Además, existen algunos datos que vale la pena mencionar sobre este platillo: el nombre de esta comida, pero el plato actual tiene sus raíces en las tradiciones africanas y antillanas y probablemente fue traído por esclavos a América del Norte. Se cuenta con referencias interesantes al respecto, la primer receta de Hoppin’ John aparece en el año de 1847 en “The Carolina Housewife” de Sarah Rutledge y ha sido reinterpretada a lo largo de los siglos por chefs domésticos y profesionales. Según referencias de diversos críticos gastronómicos, el plato recibió su nombre en Charleston, Carolina del Sur, y es un verdadero alimento básico de la cocina de Lowcountry.

2. Doce uvas, España

Existen muchos rituales para empezar el año con el pie derecho, probablemente uno de los más famosos es la icónica tradición de comer doce uvas en la medianoche. El objetivo es visualizar los propósitos del año entrante, considerando uno por cada mes del año. Se cree que las uvas traen buena suerte, abundancia y prosperidad. Se trata de una tradición española bastante antigua, en la suelen reunirse en la Puerta del Sol en Madrid, donde los juerguistas se reúnen frente a la torre del reloj de la plaza para celebrar el Año Nuevo. Y se dan a la tarea de brindar con vino espumoso y comer una uva por cada campanada del reloj. La costumbre comenzó a principios del siglo XX y supuestamente fue ideada por los productores de uva en la parte sur del país con una cosecha abundante. Desde entonces, la tradición se ha extendido a muchas naciones de habla hispana.

12 uvas de la suerte. /Foto: Pixabay

3. Tamales, México

Los tamales son uno de los platillos más tradicionales en México, y si bien se disfrutan a lo largo de todo el año en todas las celebraciones especiales y en toda la República Mexicana. Sin lugar a dudas la temporada navideña y la noche de Año Nuevo es uno de los momentos más emblemáticos para disfrutar de esta delicia terrenal. Los tamales son una preparación de masa de maíz, que suelen rellenarse de carne, verduras, salsas, queso y otras deliciosas adiciones, se caracterizan por ir envueltos en una hoja de plátano o maíz. En muchas familias, grupos de mujeres se reúnen para hacer cientos de pequeños paquetes, para repartir entre amigos, familiares y vecinos. En Año Nuevo, a menudo se sirve con menudo o pozole, dos tradicionales sopas muy populares en todo México y que también son conocidas como un grandioso remedio para curar la resaca. En la Ciudad de México, los tamales al vapor se venden en todas las esquinas de las calles día y noche.

Tamales. /Foto: Shutterstock

4. Fideos soba, Japón

En los hogares japoneses, las familias comen fideos soba de trigo sarraceno, o toshikoshi soba, a la medianoche de la víspera de Año Nuevo para despedirse del año pasado y dar la bienvenida al año venidero. La tradición se remonta al siglo XVII y los fideos largos simbolizan la longevidad y la prosperidad. Además, en otra costumbre llamada mochitsuki, los amigos y la familia pasan el día antes de Año Nuevo machacando pasteles de arroz mochi. El arroz dulce y glutinoso se lava, se remoja, se cuece al vapor y se machaca hasta obtener una masa suave. Luego, los invitados se turnan para pellizcar los trozos para hacer pequeños bollos que luego se comen como postre.

Noodles. /Foto: Pxhere

5. King cake, en todo el mundo

El King Cake es uno de los pasteles más populares para celebrar el Año Nuevo en todo el mundo. Sin embargo, la tradición de celebrar el año que llega con pasteles abarca innumerables culturas, tan solo por mencionar algunos ejemplos: los griegos tienen el Vasilopita, los franceses el gateau o galette des rois, los mexicanos tienen la Rosca de Reyes y los búlgaros disfrutan de la banitsa. La mayoría de los pasteles se consumen a medianoche en la víspera de Año Nuevo, aunque algunas culturas cortan su pastel en Navidad o el 6 de enero, e incluyen una moneda o figura de oro escondida, que simboliza un año próspero para quien la encuentre en su rodaja. View this post on Instagram A post shared by Soraiya Nagree (@lapatisserieatx)

6. Cotechino con lenticchie, Italia

Los italianos celebran la víspera de Año Nuevo con La Festa di San Silvestro, que a menudo comienza con un tradicional cotechino con lenticchie, un guiso de salchichas y lentejas que se dice que trae buena suerte (las lentejas representan dinero y buena fortuna). Además, en ciertos hogares, suelen agregar un zampone, que es una manita de cerdo disecada. La comida termina con chiacchiere (bolas de masa frita que se enrollan en miel y azúcar en polvo) y una copa de prosecco para brindar. Estos platillos tradicionales tienen sus raíces en Módena, pero las fiestas de Nochevieja prosperan en todo el país. View this post on Instagram A post shared by Ricetta.it (@ricetta.it)

—

