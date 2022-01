Llega a casa y se entera de que su familia acaba de volver de su entierro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La policía de Chihuahua, México dio por muerto a Laurencio Armendáriz, de 62 años; como era de esperarse, su familia le organizó un funeral al que acudieron varios familiares, amigos y vecinos.



Después de velar sus restos, la familia enterró supuestamente a Laurencio Armendáriz, quien llegó a casa y se sorprendió al ver que en el lugar habían velado a alguien y no se había enterado.



De acuerdo con la prensa de Chihuahua, México, Armendáriz salió de casa por varios días porque estaba realizando un trabajo que le iba a llevar varios días, fue en ese lapso que la policía encontró el cuerpo de un hombre que se parecía mucho a Laurencio, avisaron a la familia, entregaron el cuerpo y le hicieron una ceremonia.



La familia de Armendáriz mencionó en el funeral que su pariente lucía diferente, pero jamás les pasó por la cabeza que el fallecido no fuera Laurencio.



“Me sepultaron y mire, aquí ando caminando”, dijo Laurencio Armendáriz al El Diario de Chihuahua.



Armendáriz lamentó que la policía halla cometido semejante error: “Me da coraje cómo las autoridades cometieron este error tan grave, pero en ocasiones meda risa porque la gente me mira asombrada ya que me dieron el último adiós en el panteón municipal”.



Este hecho también dejó muy molesta a la familia quien cuestionó la falta de un examen forense para cerciorarse de que el cuerpo era de Laurencio Armendáriz.



Por su parte la Fiscalía Zona Sur de Chihuahua explicó que la Policía Municipal no notificó al Ministerio Público sobre la muerte natural del cuerpo y que nunca estuvo puesto en disposición del Servicio Médico Forense, SEMEFO, por lo que nunca se realizó la identificación oficial.



El problema que ahora enfrenta la familia es la anulación del acta de defunción de Laurencio Armendáriz quien no estaba muerto, sino trabajando.

