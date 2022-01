El prometido de Natti Natasha, Raphy Pina, no se avergüenza de su grillete electrónico

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El productor musical Raphy Pina está cumpliendo su condena en una lujosa mansión y debe llevar puesto un grillete o brazalete electrónico que rastrea su ubicación en todo momento para garantizar que no salga de casa.

Raphy no se avergüenza en absoluto de esta medida y ha venido compartiendo fotos en su cuenta de Instagram en las que muestra con total naturalidad el aparato que lleva puesto en el tobillo mientras juega con su hija pequeña, la única que tiene con Natti Natasha, o ve la televisión. También ha dado a entender que se está tomando este descanso forzoso para reflexionar acerca de lo que quiere hacer en un futuro. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

“Ya yo trabajé por los próximos 30 años, ahora solo pienso en aportar y seguir creciendo como ser humano”, ha escrito junto a una de esas imágenes. “¿Qué otro proyecto quieren ver ? ¿Colaboraciones? Cuéntenme que estoy en brainstorming aquí en la oficina”.

Raphy no es ni de lejos el único artista famoso que se ha visto obligado a utilizar un grillete de este tipo para evitar entrar en prisión: Lindsay Lohan y Paris Hilton también usaron uno en su día con tal de no acabar entre rejas por ponerse al volante bajos los efectos del alcohol y violar los términos de su condicional, y el rapero 6ix9ine no se pudo quitar el suyo durante meses tras salir de la cárcel a cambio de testificar contra sus antiguos compañeros de una banda callejera. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

