Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, tras el veredicto de su juicio: “Si tenemos vida estamos en la batalla”

“Si tenemos VIDA estamos en la batalla. Amén”, fue el mensaje que escribió Raphy Pina, prometido de la cantante de reggaetón Natti Natasha, junto a una imagen que publicó en su cuenta de Instagram en esta víspera de Navidad.

Y es que el empresario de la industria musical no se ha dejado de manifestar en sus redes sociales durante el proceso de juicio que enfrentó y del cual fue declarado culpable por posesión ilegal de armas de fuego por parte de un convicto federal.

“Confía, vas a estar bien tú y toda tu familia, así que no te has miedo y levántate en fe; no te desanimes, porque el Señor te llenará de paz y te dará motivos para que vuelvas a sonreír; no te afanes, recuerda que todo se está resolviendo a tu favor: nada malo te sucederá, el Señor camina contigo y no te dejará”, dice el texto de la imagen que el boricua posteó.

Este 22 de diciembre, tras un proceso legal, Raphy Pina fue hallado culpable por las autoridades de posesión ilegal de armas de fuego. El empresario deberá cumplir con arresto domiciliario hasta el 1 de abril del 2022, usando un grillete. Esa es la fecha en la que se conocerá la sentencia que enfrentará el papá de Vida Isabelle. El empresario musical puede enfrentar hasta 10 años de cárcel.

Durante este proceso que el boricua ha enfrentado han sido diversas las personalidades del mundo del entretenimiento y la industria musical los que han estado expresando su constante apoyo. Además de su pareja, Natti Natasha, quien lo acompañó hasta los tribunales, Daddy Yankee también apareció por el recinto para darle su apoyo a su manager y amigo.

“Gracias a ese público con las bendiciones, y que están orando por él. Estamos aquí por él, para ver qué se determina, pero con Dios por delante, sea cual sea la decisión, sabemos que Dios está en los procesos y vamos pa’ encima”, dijo Daddy Yankee en el Tribunal Federal de Hato Rey.

Antes de conocerse que Pina fue hallado culpable por la posesión de armas por parte de un convicto federal, debido a que en 2015 se declaró culpable de fraude hipotecario, el empresario escribió esto en su cuenta de Instagram:

“Dios quiera y que esté no sea mi último post. No ha sido fácil este proceso pero créanme que por lo que están en estas fotos voy hasta las últimas consecuencias. Tengo la fe y sé que Dios conoce mi corazón, mi dedicación y mi postura. Siempre estaré agradecido por todos los que me han apoyado en este proceso aunque sea con un saludo o mejor aún, una oración. Mañana iré con la misma fortaleza y valentía que me caracteriza y que el juez de los cielos decida. Bendiciones y vuelvo y repito AGRADECIDOS DE TODOS 🙏🏻✝️ Los Amo 🙏🏻”, dijo junto a una serie de fotos junto a su familia.

