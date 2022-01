Desestiman el único cargo penal que enfrenta Cuomo por conducta sexual inapropiada

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

NUEVA YORK – Una jueza desestimó este viernes el caso penal abierto contra el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo por presuntos tocamientos sexuales, un escándalo que precipitó el pasado año la dimisión de uno de los políticos más conocidos de Estados Unidos.

La decisión de la magistrada Holly Trexler, del distrito de Albany, llegó en una breve vista celebrada por videoconferencia, según recogen medios locales, y se produce después de que la Fiscalía ya adelantase esta semana que no iba a procesar la denuncia al considerar que, aunque la acusación es “creíble”, sería imposible probar el caso en un juicio.

Este cargo criminal, presentado el pasado octubre, fue el único que se retuvo de un informe elaborado por la Fiscalía General de Nueva York publicado en agosto de 2021 luego de las acusaciones de varias antiguas empleadas y en el que se afirmaba que Cuomo había acosado sexualmente a once mujeres, buena parte de ellas de su entorno laboral.

El caso se derivaba de una acusación presentada por Britanny Commisso, una empleada de la oficina del gobernador, que aseguró que Cuomo le tocó el pecho en noviembre de 2020 cuando estaban trabajando y que denunciaba además un patrón de comportamiento inapropiado que comenzó con “comentarios insinuantes que desembocaron en fuertes abrazos y besos en la mejilla“.

Otros dos fiscales, del condado de Westchester y del condado de Nassau, también se han negado a procesar algunos de los casos que supuestamente sucedieron en sus jurisdicciones.

Aunque Cuomo no será perseguido por la vía penal, varias investigaciones -incluida una encargada por el legislativo estatal a una firma externa- han concluido que el político acosó sexualmente a trabajadoras.

El propio exgobernador reconoció que algunos de sus comportamientos pudieron ser inapropiados, aunque siempre ha defendido que no actuó con mala intención.

“Asumo toda la responsabilidad por mis acciones (…). En mi mente nunca he cruzado una línea con nadie, pero no me di cuenta de cómo se han redibujado las líneas. Hay cambios generacionales y culturales que simplemente no aprecié completamente y no debería haber excusas”, dijo el pasado agosto al anunciar su dimisión.

