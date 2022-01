Jorge Ramos admite haber llorado, incontrolable, cuando su hija se fue y se quedó sólo en cuarentena

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La noticia de que Jorge Ramos tiene COVID ha trascendido y la preocuparación por parte de su público, fiel seguidor de su carrera en Univision no se ha hecho esperar. Estan orando, rezando para que éste se recupere pronto, para que el virus no le sea mortal.

El famoso periodista confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Escribió una columna de opinión en donde explicó cómo llegó, junto a su familia, a las islas Seychelles. Este era un destino vacacional para él y para Chiquinquirá Delgado, junto al resto de sus queridos, sus hijas. Y aunque llegaron allá sanos, el famoso periodista se vio contagiado y ahora está allá sólo, sin su familia, porque todos los demás dieron negativo. Sólo él contrajo el virus. Chiquinquirá tuvo que volver a Miami con sus hijas.

Junto a Jorge Ramos se quedó su hija mayor. Ella no quería dejarlo sólo. Quería quedarse y cuidarlo. Así lo hizo.

Ella tuvo que volver. Jorge Ramos cuenta que su hija Paola le mostró su amor, y solidaridad, quedándose junto a él. Que esta ha sido una muestra de amor inigualable. “Mi hija Paola no me quería dejar solo y, en una increíble muestra de cariño y solidaridad, se quedó conmigo unos días para cuidarme”.

Pero al abrir su corazón al recuerdo, el periodista de Univision admite haber llorado al verla partir. “La quiero y la admiro. Cuando sea grande quiero ser como ella. Al ver su pelo revuelto irse en el auto que la llevó al aeropuerto, me puse a llorar como hace décadas que no lo hacía. Por varios minutos, incontrolable”.

Muy pocos, si no es que ninguno, puede imaginarse a Jorge Ramos tan vulnerable. Pero así es este virus. En su columna de opinión lo explica con total claridad y uso de sus facultades. “Aquí tan lejos te sientes muy vulnerable y frágil. Hay tantas cosas que no dependen de mí. He tenido que soltar el control. Es una vida muy distinta a la que por décadas me acostumbré. Me cuelga, en el centro del pecho, una angustia que no se va ni para dormir”, explicó Ramos.

En su columna ha dejado reflejado el gran amor que siente por Chiquinquirá Delgado, lo mucho que realmente la ama y lo que ella en verdad significa para él. Gracias a esta columna ahora el público también lo sabe.

Jorge Ramos cuenta: “No soy religioso ni supersticioso. Pero ahora entiendo por qué el personaje de Tom Hanks en la película “Náufrago” (2000) se sentía acompañado por una pelota de voleibol a la que llamó Wilson. Chiqui, mi compañera de vida, olvidó un arete y lo tengo postrado como objeto sagrado sobre una toalla blanca; quiero creer que si lo toco me traerá suerte. O al menos me recuerda mi vida antes de esta pesadilla”.

