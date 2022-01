Una pulgada menos: El sorpresivo efecto del COVID en un hombre

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Durante el transcurso de la pandemia, diversas investigaciones han encontrado que padecer COVID puede afectar negativamente la salud sexual y reproductiva de los hombres. Recientemente, una investigación encontró que la enfermedad puede reducir la calidad del semen, pero un hombre ventiló que el COVID causó un efecto sorpresivo en sus genitales al reducirlos más de una pulgada menos.

En el podcast How to Do It, especializado en sexualidad, un hombre estadounidense que dijo tener treinta y tantos años explicó su caso con la intención de recibir ayuda médica. “Cuando salí del hospital, tenía algunos problemas de disfunción eréctil. Esos mejoraron gradualmente con algo de atención médica, pero parece que me quedé con un problema duradero. Mi pene se ha encogido”, relató.

El sujeto también aseguró que antes de contagiarse “estaba por encima del promedio, no enorme, pero definitivamente más grande de lo normal. Ahora he perdido alrededor de una pulgada y media y estoy decididamente por debajo del promedio”. Los doctores le explicaron que su problema fue causado por un daño vascular como secuela del COVID.

Una investigación publicada en The Lancet encontró que el encogimiento del pene junto con otros 200 efectos pueden ser síntomas de COVID prolongado. La doctora Ashley Winter, uróloga de Portland, explicó en el podcast que la contracción del pene luego de padecer COVID es un efecto derivado de la disfunción eréctil, que puede causar acortamiento.

“Tienes este período de tiempo en el que el pene no se estira, en el que no recibe toda esta sangre, y eso puede provocar cicatrices en el pene y acortamiento del pene. Y eso es probablemente a lo que sabe que se refiere ahora su interlocutor”, afirmó la especialista. Cuando la disfunción eréctil es causada por afectaciones psicológicas no existe el riesgo de acortamiento, pero si es provocada por razones físicas, como un virus, hay una probabilidad.

Cuando el virus SARS-CoV-2 que origina el COVID-19 ingresa a las células endoteliales de los vasos sanguíneos del pene, el flujo sanguíneo no es el adecuado. La doctora Winter señaló que es posible tratar este problema mediante el estiramiento del pene con ejercicios o dispositivos como las bombas de vacío, que se utilizan comúnmente para tratar los genitales pequeños a causa de una enfermedad o por razones naturales.

