El colombiano Rafael Santos Borré reveló el motivo de su patada a Erling Haaland que desató un gran conflicto

Hace una semana se desató un fuerte encontronazo entre Rafael Santos Borré y el temerario delantero noruego Erling Haaland. El problema se generó justo antes de finalizar el partido de la victoria del Eintracht Frankfurt 3-2 sobre el Borussia Dortmund. El futbolista colombiano le regaló una “patadita” al atacante europeo y se desató el conflicto entre equipos.

El dato curioso fue la respuesta del delantero de la selección de Noruega. Erling Haaland con un correcto español le recriminó al colombiano la entrada, cosa que sorprendió al propio Borré.

“En algunos momentos, durante el primer cruce, Haaland me gritó ‘¿Qué pasa hermano?’, en español y me sorprendió porque no es normal. Cuando terminó el partido me siguió hablando y me vino a buscar porque sabía que yo estaba caliente. Pero esa vez me dijo unas cosas en inglés y yo le contesté porque quería que se diera cuenta de que no estaba bien las cosas que estaba haciendo”, explicó Rafael Santos Borré en una entrevista para El VBar Caracol. Fans convinced Erling Haaland is off to Spain after rowing with Frankfurt’s Borre in perfect Spanish



Erling Haaland appeared to grab his crotch



Borre had infuriated him by taking THREE kicks at him as he held the ball by the corner flag. pic.twitter.com/p0sVYpKT2K— Lilian Chan (@bestgug) January 9, 2022

¿Por qué Borré fue duro contra Haaland?

Claramente, el conflicto no se generó de la nada. A pesar de que Erling Haaland demuestra tener un temperamento tranquilo, el noruego tuvo un gesto que disgustó al futbolista colombiano. Borré, cegado por la molestia, decidió dejarle un recado dentro de la cancha. Minuto 8:00

“Haaland fue un poco irrespetuoso cuando se pusieron arriba en el marcador. Empezó a celebrar en la cara de mis compañeros sin necesidad. Nosotros no hicimos nada y a mi me dio un poco de impotencia. Por eso tuvimos ese choque y lo fui a buscar”, reveló el futbolista de la selección colombina.

