Madre de la hispana que recibió 22 balazos nunca notó una señal de alerta en la relación de su hija

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El pasado 11 de enero la jovencita Diamond Álvarez perdió la vida después de que su novio, Frank DeLeon, le disparó en 22 ocasiones mientras caminaba por el parque con su perro.



Tras la detención del joven novio de la chica hispana ha salido a relucir el posible motivo por el que DeLeon habría tomado la decisión de asesinarla; en uno de los últimos mensajes que el chico envío a Álvarez le pedía que no revelara a otra chica que estaban de romance.



De acuerdo con la familia de la víctima, ésta se enteró que su pareja estaba saliendo con alguien más y la relación se fracturó.



A la par de que los investigadores hablan de un triángulo amoroso, durante la audiencia en la corte Ana Machado declaro que Diamond Álvarez y Frank DeLeon se habían estado viendo “de vez en cuando” durante casi un año.



Además, añadió que durante todo ese tiempo nunca se preocupó por la relación debido a que no sintió la necesidad de advertirle a su hija que se cuidada de algo.



Además, se sinceró al decir que lo de su hija y su agresor: “No era amor. No fue ruptura. Estaba enojado con mi hija”.



Mientras Ana Machado intenta reponerse de la muerte de su hija, a través de GoFundMe se mantiene en lo dicho: no descansará hasta que su hija reciba justicia: “Tengo que ser fuerte en este momento. No puedo romper, esto no ha terminado”.



Después de pagar la fianza, DeLeon fue puesto en libertad bajo fianza y tendrá que cumplir con ciertas condiciones como cumplir al pie de la letra el arresto domiciliario y no tener ningún contacto con las personas relacionadas con este caso.



A la par de que se ha dado a conocer que el joven de 17 años fue puesto en libertad, Machado se ha dicho víctima de amenazas de muerte.

Te puede interesar: