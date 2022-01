Proyecto de ley permitirá que los niños mayores de 12 años decidan vacunase sin el consentimiento de sus papás

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un nuevo proyecto de ley presentado en California permitiría a los niños mayores de 12 años vacunarse contra el Covid sin la necesidad de pedir permiso a sus padres.



Actualmente en California no está permitido que los menores de 12 a 17 años reciban la vacuna contra el Covid sin el consentimiento de sus padres, pese a que existen algunas excepciones; en el condado de San Francisco, por ejemplo, los niños mayores de 12 años pueden acceder a la vacuna siempre y cuando sus tutores acepten que sean inoculados.



De acuerdo con Newsweew, si el proyecto de ley del Senado 866, que fue redactado por los senadores estatales Scott Wiener y Richard Pan, es aprobado, se les permitirá a los proveedores de vacunas inocular a los niños sin un permiso previo.



Con este proyecto de ley se busca que los padres que tengan hijos de entre 12 y 17 años reciban la vacuna Pfizer-BioNTech que ha sido la única inoculación aprobada para niños de la edad antes mencionada.



El senador Scott Wiener, con el fin de impulsar el proyecto de ley, argumentó que si los niños ya pueden vacunarse contra el VPH y la hepatitis B sin el consentimiento de los padres en California, entonces por qué no aplicar la misma vía ante el incremento de Covid en menores de edad.



“Dar a los jóvenes la autonomía para recibir vacunas que salvan vidas, independientemente de las creencias de sus padres o los horarios de trabajo, es esencial para su salud física y mental. Es inconcebible que a los adolescentes se les bloquee la vacuna porque un padre se niega o no puede llevar a su hijo a un sitio de vacunación”, dijo Wiener.



Asimismo, señaló que esta sería una gran oportunidad para “Empoderar a los adolescentes para que tomen decisiones sobre su propia salud y seguridad”.



Y resaltó que en California existe casi un millón de adolescentes que no están inoculados contra el Covid porque sus padres se niegan a vacunarlos o por alguna circunstancia no han tenido tiempo de llevarlos a que se apliquen la vacuna.

