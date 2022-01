Madre latina de bebé cumpleañera baleada en calle de Nueva York agradece a Dios por salvarle la vida; video captó el tiroteo

“Va a estar bien. Si Dios quiere. Está en las manos de Dios”, afirmó Miraida Gómez en referencia a su bebé, quien pasará hoy en el hospital su primer cumpleaños mientras se recupera de una bala perdida que la hirió en el rostro, alcanzada dentro de un auto en El Bronx.

“Ella está estable”, dijo Gómez (32) ayer emocionada al New York Post la mañana de ayer, horas después de que su bebé Catherine fuese baleada en el vecindario Bedford Park alrededor de las 6:45 p.m. del miércoles, mientras ambas esperaban en el auto al padre de la niña, Louis Ortiz, quien realizaba unas compras.

La casi tragedia mortal sucedió cerca de la intersección de East 198th Street y Valentine Avenue. Un video publicado por la policía de Nueva York ayer captó al pistolero cuya bala golpeó a la bebé, disparando salvajemente cerca de la mientras perseguía a un objetivo no identificado.

Dramáticas fotos tomadas de la escena del crimen muestran el abrigo color rosado de la bebé Catherine empapado en sangre y abandonado en la calle, luego de sus padres corrieran con ella al hospital.

“Me quedaré en estas calles hasta que esta ciudad esté a salvo”, dijo el alcalde Eric Adams en una conferencia de prensa en el lugar la noche del miércoles, después de visitar a la familia hispana víctima en el hospital, comprometiéndose a evitar que ocurran incidentes similares en el futuro.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.