VIDEOS: Policía latino asesinado en Harlem era conocido por su sonrisa y alentar a los niños a estudiar

Videos publicados en Twitter e Instagram ejemplifican la alegre personalidad del oficial del NYPD, Jason Rivera, así como su compromiso con al comunidad al alentar a estudiantes a lograr sus objetivos de vida.

Fueron publicados como reacción al asesinato del oficial de 22 años, quien atendió con dos compañeros un reporte de violencia doméstica en Harlem y murió de un disparo.

“Este es nuestro héroe. Mira esta sonrisa. Mira su cara de bebé. Esto no es justo. No se merecía esto”, publicó Angel Maysonet, quien se describe a sí mismo como un detective retirado del NYPD.

El video de apenas nueve segundos muesta a Rivera sonriendo, mientras alguien comenta que luce bien con su uniforme de policía.

“¡Luce bien con un uniforme, también!”, dice la voz, mientras Rivera sonríe.

En otro video compartido en Instagram, Rivera envía un mensaje a estudiantes de la secundaria WHEELS.

“Es con mucho dolor que nuestra familia WHEELS le extiende nuestro más sincero pésame a la familia Rivera”, se escribió en el mensaje conn el video publicado. “Jason tenía una gran sonrisa con una personalidad igual de grande. Jason era un ejemplar miembro de nuestra comunidad escolar, quien personificaba todos nuestros valores fundamentales y vivió una vida dedicada al mejoramiento de nuestra comunidad. Gracias Jason por tu servicio y sacrificio”.

En el video Jason habla a los jóvenes de la importancia de estudiar.

“La escuela secundaria es la escuela secundaria. Como, ¿sabes qué? No nos gusta, pero aún así debemos cursarla”, dice. “Y quiero que todos ustedes lo hagan. Porque cuando era estudiante de primer año, no tenía a nadie que me motivara. Quiero motivarte”. View this post on Instagram A post shared by WHEELS (@wheels_nyc)

Jason fue asesinado al atender la llamada de violencia doméstica y su compañero Wilbert Mora se encuentra gravemente herido. Otro oficial logró someter al tirador.