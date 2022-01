Alicia Machado revela tres reglas que podría aplicar en su vida diaria

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La venezolana Alicia Machado se ha subido en la ola de los videos que vienen con un audio predeterminado y lo que resta es actuar como si se estuviese diciendo lo que se escucha.

En un corto pero contundente video de esta dinámica la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos, el reality show de Telemundo que cautivó al público por sus participantes, dinámica e historias que surgieron, dejó saber tres sencillas cosas que podría aplicar en su vida diaria.

“Yo tengo tres reglas: no me mientas, no me uses y si estas cansado de mí lárgate”, dijo la venezolana en el video.

“¡Qué buenas frases! Good night My lovers semana de grandes bendiciones”, fue el mensaje que acompañó al video de la ex Miss Universo venezolana.

Estos son algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores tras compartir ese audiovisual en el que luce maquillada de manera bastante natural:

“Hay muchos haciendo fila no estorbes te sale genial”

“Aliii, tienes que hacer vídeos con frases tuyas también jajajaja sería lo máximo que hicieras la de “el que traiciona le sale mal la vuelta” pleaase”.

“Y al que le quede el sacó que se lo ponga”.

“jaja deberías de hacer una serie de comedia me encanta tu sentido del humor eres única”.

“Así de fácil. La reina lo tiene claro”.

“Eso Ali ya me imagino a quién se la habrás dicho tú muy reina como siempre”.

Los fanáticos de Alicia Machado siempre le han expresado sus lindos sentimientos y esa situación se intensificó mientras la venezolana formaba parte de La Casa de los Famosos, lugar en el que inició su fugaz romance con Roberto Romano y que no sobrevivió a la realidad fuera de la pantalla.

Así como sus seguidores le dicen que es una reina, en su momento algunos llegaron a decirle que el actor mexicano no le convenía.

Desde que finalizó la fugaz relación a Alicia Machado se le ha visto compartiendo mensajes de felicidad y gratitud, siguiendo con sus rutinas de ejercicios que comenzó dentro de la casa más famosa de Telemundo y enfocada en sus proyectos laborales.

Hace unos días en la cuenta de Instagram de Telemundo le pidieron a sus seguidores que le dejaran preguntas a Alicia Machado y entre tantas, relacionadas a su pérdida de peso y vida sentimental, una persona preguntó si existía la posibilidad de que hubiese un romance entre la venezolana y Jorge Aravena, pues el recientemente la acompañó a entrenar.

Sigue leyendo:

Alicia Machado: estas son las preguntas que le harían los fans de Telemundo

Jorge Aravena y Alicia Machado se lanzan como protagonistas de telenovela para Telemundo

La pose de Alicia Machado haciendo ejercicio que dejó ver un poquito de su busto

Alicia Machado le dio la bienvenida al 2022 con una especial velada a la orilla del mar