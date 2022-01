Karol G paraliza el tráfico. Se sacó el bikini para ir en busca de un dulce juguito de naranja

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Karol G le ha provocado mucho calor a sus fans últimamente y es que no ha parado de dejarse ver provocadora en todo momento con prendas diminutas, bikinis provocativos o incluso mostrando un poco más de la cuenta, al dejarse ver sin ropa interior.

Pero Karol G no siempre es así. La ex de Anuel AA tiene días en los que no quiere mostrar sus curvas. En los que sale a la calle y se deja ver por el público, casi de manera irreconocible, por lo poco sexy que se ve. Pero no deja de ser la misma “Bichota”. Solo que en una versión más cómoda, y sí, definitivamente poco común.

Los paparazzi que no la dejan ni a sol ni a sombra, la lograron captar con este atuendo, en el que no ha sensualidad, ni glamur. Cero maquillaje, y sin bikinis. Cubierta casi que de pies a cabeza. Un fotógrafo captó así a Karol G, un día tranquilo por las calles de West Hollywood. Eso sí, fue un día de octubre de 2021. Pero ojo, que para ese entonces la colombiana con su estilo más atrevido ya se había dejado ver no sólo en redes sociales, y alfombras rojas, sino también en presentaciones en vivo.

Un paparazzi captó así a Karol G, un día tranquilo por las calles de West Hollywood. / Foto de Grosby Group.

Karol G, también conocida como La Bichota está haciendo que los destapes de su cuerpo hagan que muchos ya tengan en el olvido a la mismísima Alexa Dellanos.

Aquí las ardientes imánges de Karol G, de las que todos están hablando.

