No hay lugar a salvo en Nueva York: video captó “locura” por tiroteo dentro de hospital en El Bronx; hispano detenido

Un hombre sacó un arma y le disparó anoche a un paciente en la sala de emergencias del Jacobi Hospital, uno de los más grandes en El Bronx, (NYC), provocando el cierre de la zona de urgencias.

El incidente salvaje fue captado en un video divulgado por New York Post. Las imágenes de vigilancia muestran al pistolero vestido de negro sacando su arma y apuntando a su víctima masculina.

Se puede ver a la víctima, que estaba allí para ser tratada por una lesión anterior, corriendo por el área de espera buscando refugio mientras le disparan.

El sospechoso luego salió corriendo, pero más tarde fue detenido e identificado como Keber Martínez, de 25 años. Fue acusado de intento de asesinato, imprudencia temeraria y posesión criminal de un arma de fuego, informó NY1 News.

Fuentes policiales dijeron que el hombre armado estaba en el hospital ayer alrededor de las 12:30 p.m. buscando a un amigo que fue arrestado y posiblemente recibiendo tratamiento, cuando tuvo una discusión con la víctima, a quien conocía.

El joven sospechoso disparó cuatro veces a la víctima de 35 años y lo hirió en el antebrazo. El mismo hombre también sobrevivió a un tiroteo el año pasado, según las fuentes.

“Es El Bronx… Es una locura… Realmente no puedes hacer nada” Kevin Jacobs, gerente de estacionamiento del Jacobi Hospital

“Éste fue un acto reprobable, que empeoró aún más por el hecho de que sucedió en un lugar donde los neoyorquinos van por seguridad y para curarse”, dijo el nuevo alcalde Eric Adams en Twitter, anunciando que visitaría el hospital.

Derek Jackson, del sindicato Teamsters Local 237, que representa a la policía hospitalaria en la ciudad de Nueva York, dijo que el Jacobi ha estado plagado de violencia en los últimos meses.

“Es El Bronx, eso es todo lo que puedo decir. Es una locura”, comentó Kevin Jacobs, gerente de estacionamiento del hospital. “Es El Bronx, realmente no puedes hacer nada. Esto es lo que sucede en El Bronx”, insistió, calificando el tiroteo de “locura… Aquí es donde la gente recibe ayuda”.

Luego del auge de la violencia armada en 2020 y 2021, el año 2022 ha comenzado con la misma tendencia, representando un gran reto para el nuevo Adams, ex oficial NYPD. Cinco policías han sido baleados este mes en NYC, dos de ellos fallecidos.