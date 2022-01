David Ospina y su doloroso error que provocó la indignación de Colombia y los aleja del Mundial de Qatar 2022

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La selección de Colombia recibió un gran balde de agua fría en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Perú logró una sorpresiva victoria 0-1 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El dolor de los aficionados colombianos se hizo sentir, luego de que el partido finalizó con una derrota que complica las aspiraciones cafeteras para ir a la Copa del Mundo. Pero en el partido hay un gran señalado: David Ospina.

Colombia intentó ponerse arriba en el marcador durante todo el partido. Una muestra de ello fueron los 30 remates a la portería rival, pero solo 2 exigieron al arquero del Orlando City, Pedro Gallese. La contraparte estuvo en la selección cafetera. David Ospina fue exigido en una ocasión durante todo el duelo, pero no pudo responder eficientemente. El arquero Napoli es el principal señalado por el gol de Edison Flores que condiciona a los cafeteros. MASSIVE GOAL for Peru! Moving up into 4th place in the #WCQ!



Also, look at that thru ball!! #PERvsCOL pic.twitter.com/ygPGSn1Gma— fuboTV (@fuboTV) January 28, 2022

Esta agónica victoria de Perú les permite dar un salto en la clasificación. La selección peruana se atornilla al cuarto lugar de la tabla y obtendría su pase directo al próximo Mundial. En la otra cara de la moneda esta Colombia, el conjunto dirigido por Reinaldo Rueda sale incluso del puesto de repechaje, lugar que ahora ocupa Uruguay. 📊 Así quedó la tabla de las mejores Eliminatorias del mundo. ¡𝙀𝙢𝙤𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙣𝙩𝙚𝙨 𝙝𝙖𝙨𝙩𝙖 𝙚𝙡 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡! 🍿🔥#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/Fo7g3rYMBq— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) January 29, 2022

Los insultos no se hicieron esperar en Colombia

Atrás quedaron los partidos con aplausos infinitos. La era de José Pékerman quedó en el recuerdo y más ahora que los resultados no llegan. Los aficionados colombianos le reprocharon fuertemente el resultado a sus futbolistas. A pesar de haber dominado el partido, Colombia se fue con la derrota y Barranquilla le hizo saber su disgusto. Chiflada la Selección Colombia y enojo de James Rodríguez@DptesSinTapujos pic.twitter.com/zWL0TIuLA9— DIEGO SAVIOLA (@diegosaviola10) January 28, 2022

