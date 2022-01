Marco Antonio Solís anuncia su gira por EE.UU. “Que Ganas de Verte World Tour 2022”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Marco Antonio Solís sorprendió a sus admiradores al anunciar este lunes su gira “Que Ganas de Verte” World Tour 2022, misma que incluirá varias ciudades de Estados Unidos, arrancando el viernes 1 de abril en el Footprint Center de Phoenix, Arizona, para continuar con paradas en El Paso, Orlando, Houston y más, antes de culminar en Rosemont, Illinois, en el Allstate Arena el sábado, 7 de mayo.

“#QuéGanasDeVerte y de verlos a todos ustedes en las próximas fechas que estaré recorriendo por la Unión Americana 🙌🏽🎼❤️ Boletos a la venta a partir del viernes en la página de un servidor y en @livenation ¡Vamos juntos a cantarle al amor!”, escribió el cantante mexicano a través de una imagen en su cuenta de Instagram.

El reciente anuncio de Solís llega poco después de nueve legendarios conciertos con su antigua agrupación ‘Los Bukis’. La gira “Una Historia Cantada”, celebró la reunión del grupo tras 25 años de estar fuera de los escenarios, y convocó a más de 480,000 fanáticos que disfrutaron en vivo de estos históricos conciertos. View this post on Instagram A post shared by Marco Antonio Solis (@marcoantoniosolis_oficial)

Cabe señalar que Marco Antonio Solís, ganador de cinco premios Latin Grammy, cuenta con una trayectoria de más de 40 millones de copias vendidas de sus álbumes y más de nueve millones de oyentes mensuales en las principales plataformas digitales, convirtiéndolo así, en una de las figuras más importantes a nivel global de la música mexicana y latina a lo largo de las últimas décadas. View this post on Instagram A post shared by Marco Antonio Solis (@marcoantoniosolis_oficial)

Los boletos saldrán a la venta el próximo viernes 4 de febrero en la página marcoantoniosolis.com, o por preventa en el sitio www.citientertainment.com

