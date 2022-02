Juju Vieira, la modelo brasileña que asegura expulsaron del Vaticano “por no estar vestida adecuadamente”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Juju Vieirawas puso de pestañas a los “pecadores”.

La influencer brasileña se encontraba visitando Roma cuando decidió pasar al Vaticano para visitar uno de los lugares más hermosos del mundo, como la Basílica de San Pedro.

Pero su vestimenta no fue del agrado para la gente de ese lugar, por lo que la invitaron a retirarse.

“Un señor que trabajaba allí se me acercó y me dijo que el lugar era para rezar y que yo no estaba vestida adecuadamente y me invitó a salir, me ‘echó’ del Vaticano”, contó la modelo en su Instagram.

La rubia aseguró que le faltaron al respeto y se sintió avergonzada porque había otras personas allí que escucharon todo.

“Ni siquiera sabía que había reglas. Una persona con sentido común no visitará el Vaticano con ropa de club. Estaba elegante con mi ropa de invierno, todo combinaba. Iba con ropa cómoda con la que me sentiría bien para largas caminatas. La comodidad era mi única preocupación”, aseguró sobre sus prendas, mismas que eran un vestido blazer y unas botas negras arriba de la rodilla.

En Instagram, Juju Vieira, modelo e influencer brasileña, compartió con sus seguidores una de las experiencias más vergonzosas de su viaje a Roma.



De acuerdo con la modelo brasileña, ella visitaba el Vaticano cuando de repente fue expulsada por su forma de vestir. pic.twitter.com/86D1Et5H5x— Enfoque Campechano (@enfoquecampeche) February 5, 2022

Se sabe que el Vaticano tiene un código de vestimenta que a las mujeres no les permite usar blusas sin mangas, blusas cortas o camisas ajustadas. Los hombros deben estar cubiertos, y si se usa falda o vestido, debe cubrir las rodillas“.

También hay normas para los varones, como vestir con pantalón largo. Las camisetas con tirantes están prohibidas, así como los pantalones cortos.

