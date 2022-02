Kim Kardashian rompe el silencio y por fin explica por qué se divorció de Kanye West

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras cumplir los 40 años, Kim Kardashian decidió dejar de pensar solo en lo que hacía felices a los además para centrarse en su lugar en ella misma y eso fue lo que precipitó su divorcio del rapero, aunque no se arrepiente lo más mínimo.

El proceso para concluir legalmente su matrimonio con Kanye West está resultando mucho más complicado de lo que Kim Kardashian había esperado en un primer momento, porque su ex no ha dudado en realizar un sinfín de acusaciones en su contra a través de las redes sociales, pero la celebridad no se arrepiente de la decisión que tomó el año pasado.

En la nueva entrevista que ha concedido a la revista Vogue, ella explica por fin qué fue lo que le llevó a separarse del padre de sus cuatro hijos después de haberse mantenido a su lado durante su polémica campaña presidencial o su mediático enfrentamiento con Taylor Swift. Kim ha aclarado que no solicitó el divorcio por algo que hiciera su antiguo esposo, sino que lo hizo por ella misma.

“Durante mucho tiempo, hice solo lo que hacía feliz a otras personas y en los últimos dos años decidí que me iba a hacer feliz a mí misma. Y es una sensación maravillosa. E incluso si eso ha provocado algunos cambios, y fue la causa de mi divorcio, creo que es importante ser honesta con una misma sobre lo que realmente te hace feliz”, ha señalado.

La nueva filosofía con la que afronta su vida se traduce, por ejemplo, en permitirse desconectar de su teléfono móvil y de las redes sociales durante el viaje que realizó recientemente a las Bahamas con su novio Pete Davidson. “Ni siquiera sabía si me estaba permitido hacerlo”, reconoce ella.

Aunque su relación actual sea bastante tensa, Kim echa de menos a Kanye y la influencia que él tuvo en su estilo, pero también considera que ahora se le ha presentado una gran oportunidad para conocerse mejor. View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine)

“Antes siempre tenía a Kanye, que sabía exactamente cuál sería la próxima era para mí en cuestión de moda. Y estar ahí fuera por tu cuenta da miedo, pero también resulta muy liberador. ¿Quién sabe? Puede que me ponga solo Skims y use solo ropa cómoda e informal y no lleve maquillaje”.

