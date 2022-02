Le pide dinero prestado y le ofrece trabajo; termina bloqueándola

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Seguramente te ha pasado que por ahí tienes a algún familiar o amigo que en determinado momento de la vida ha necesitado que le prestes dinero, no una vez sino en distintas ocasiones, lo cual puede llegar a generarte cierta molestia e incluso problemas con ellos, sobre todo por la cuestión del pago.

Desafortunadamente, siempre hay deudores que toman una actitud nefasta al momento en que llegan a cobrarles su deuda, tal y como lo demostró una chica que fue evidenciada en redes sociales por la manera en cómo rechazó la ayuda que pretendía darle un amigo ante sus problemas económicos.

Una usuaria en TikTok identificada como Peirov Emily subió un clip en donde muestra unas capturas de pantalla de una conversación que recientemente tuvo con alguien a quien consideraba su “amiga”.

Según la usuaria de TikTok, su amiga solía pedirle prestado dinero, a lo cual siempre accedía por tratarse una madre soltera; sin embargo, estaba ya cansada de que nunca le pagara.

Hace un par de días le envió un mensaje para nuevamente solicitarle su ayuda económica, pidiéndole prestado unos $40 dólares que usaría para comprarle cosas a su hija, ya que había tenido problemas con el padre de la niña y este no quería apoyarla económicamente.

“Hola amiga, quería ver si me volverías a prestar 800 pesos ($40). Es que la niña no tiene pañales, ni leche y me peleé con Ángel”, escribió la mujer.

Emily le respondió el mensaje indicándole que sí podía prestarle ese dinero; sin embargo, le recordó que ya en anteriores veces lo había hecho y que no le había pagado. La amiga contestó que en cuanto tuviera el dinero, le devolvería cada centavo de lo que le ha dado.

La usuaria de TikTok le indicó que en lugar de prestarle dinero, podía darle un trabajo en un negocio que ella tiene. Pero la reacción de la amiga no era la que esperaba, ya que en tono de molestia le dijo que no podía trabajar porque no hay quien cuide a su bebé y que prefería aguantarle todo a su pareja en vez de trabajar.

“No, yo no puedo trabajar ahorita por la niña. Aparte trabajar, eso no me gusta. Mejor le aguanto sus ma… al Ángel”, le escribió la chica.

@peirovemily Póngase a jalar mija que el dinero no cae del cielo. ♬ sonido original – ICE Music🍀

El video pronto se volvió viral y tiene ya más de 3 millones de reproducciones.

Pero la historia no paró ahí, pues Emily subió una segunda parte en donde explica cómo es que su amiga terminó bloqueándola luego de que le sugiriera que se pusiera a trabajar.

Luego de que el clip fue comentado en otras redes sociales e incluso en programas de la televisión mexicana, la amiga de nombre Cassandra, la desbloqueó para exigirle que bajara el video que subió pues no le parece que haya ventilado su historia.

La joven se defendió argumentando que solo quiere ayudarla para que tenga la estabilidad económica que requiere para ella y su hija; sin embargo, la respuesta de la amiga fue peor: “¿Tu ayuda es ponerme a trabajar?, para esas chin…, prefiero nada”.

Como era de esperarse, esta nueva respuesta le ha generado más críticas a la joven madre por su afán de querer sobrevivir a costa de los demás y no por su propio esfuerzo.

