Murió Isabel Torres, protagonista de la serie ‘Veneno’

Isabel Torres, la actriz a la que el público reconoce por su impresionante interpretación de Cristina Ortiz en la serie ‘Veneno’, ha fallecido a los 52 años al no poder superar un cáncer de pulmón diagnosticado en 2018 que, posteriormente, cursó con metástasis en los huesos.

La familia de Isabel emitió un comunicado a través de Instagram en el que informaron el desenlace.

“Hoy, 11 de febrero de 2022, despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe. Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada”, asegura el mensaje, acompañado de una foto de la actriz en su juventud.

Torres anunció hace un año que había sufrido una recaída del cáncer que no reveló hasta marzo de 2020. Dijo que a pesar de que las células cancerígenas habían desaparecido gracias al tratamiento al que se había sometido, otras nuevas habían aparecido agravando seriamente su situación.

Luego, el pasado mes de noviembre, conmocionó a sus seguidores anunciando a través de un video que le quedaban dos meses de vida.

“Vamos a ver si lo supero. Si los supero: bien y si no también. La vida es así”, decía entonces, afligida y con dificultad para hablar. La palabra que más repetía era “gracias”.

Después de todo, se marcha satisfecha, sin rencores, a pesar de las circunstancias: “No saben lo que me duele. El dolor es lo peor que llevo, pero bueno, es lo que hay. Quiero darle las gracias a todos por todo lo que han hecho por mí. La vida es tan bonita que hay que vivirla“, expresó en aquella grabación que tituló ‘My last video’.

“Si salgo de esta, me volveré a conectar. Si no salgo, ha sido un placer estar con ustedes y vivir. Vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. ¡Nos vemos en el cielo!“, se despidió. View this post on Instagram A post shared by Isabel Torres (@isabeltorresofficial)

