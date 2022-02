Lele Pons celebró San Valentín luciendo sus encantos en ropa interior roja

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lele Pons desbordó su sensualidad luciendo un atuendo de ropa interior roja durante el día de San Valentín. La influencer venezolana publicó una serie de fotografías en las que aparece junto a Guaynaa, su novio, para festejar el día del amor y la amistad.

El atuendo especial de San Valentín que luce Lele Pons consta de un conjunto bastante sensual de sostén y pantie rojas, sobre los que tiene una camisa blanca abierta que deja ver sus atributos. En la parte del medio del sostén, tiene un pequeño moño que destaca sus senos.

“Happy Valentine’s Day to my love ❤️❤️ Thank you for loving me the way you do! Te adoro bebé”, escribió Lele Pons a su novio.

En las fotos de San Valentín también destacan unos gigantes globos rojos que dicen “Love you” en letras blancas. Además, se ve a Guaynaa usando un collarín, pues todavía se está cuidando tras el accidente automovilístico que tuvo hace algunas semanas y por el que debió pasar por el hospital.

Asimismo, junto a estas fotografías dedicadas a este día en el que el mundo celebra el amor Lele Pons dejó ver su retaguardia en una fotografía junto a su novio en la playa y varias imágenes más de la linda pareja y maravillosos momentos que han vivido juntos a lo largo de su relación.

La venezolana y Guaynaa celebraron un año de estar juntos el 14 de diciembre de 2021. En ese día especial la pareja lo celebró asistiendo a Disney y luciendo orejitas clásicas del ratón Mickey Mouse.

Constantemente la pareja pública parte de los momentos que viven, así fue como hace poco dejaron ver como se besaban debajo del agua al hacer un video para las redes sociales.

Mientras ambos están parados al borde de una piscina, y Lele luce un precioso vestido blanco y tacones, finalmente tras unir sus labios caen dentro de una piscina cuya agua se transforma al color púrpura. “Euphoria”, escribió Lele junto a este post.

