Ryan García rompió el silencio y reveló por qué se vio obligado a dejar al Canelo Team

Hace unos días Ryan García anunció que se subirá al ring contra Emmanuel Tagoe y poco después reveló que cambiaba de entrenador y le ponía punto y final a su etapa en el Canelo Team. Recibió críticas por el movimiento y ahora se encargó de revelar el motivo de su decisión.

Desde 2018 The New Golden Boy estaba bajo la tutela de Eddy Reynoso y junto a él se convirtió en campeón interino del peso ligero en 2021.

“Estoy emocionado de anunciar que ahora trabajaré con el entrenador del Salón de la Fama Joe Goossen, además de mi padre, Henry García. La legendaria carrera de Joe abarca varias décadas trabajando con peleadores de campeonato. Trabajé con Joe cuando era niño y los dos hemos mantenido una gran relación a lo largo de los años”, dijo en un comunicado.

Sin embargo, no fue hasta esta semana que dijo la razón por la cual se alejó del mejor entrenador del mundo en 2021.

La razón por la que cambié fue porque Eddy realmente no tenía tiempo para entrenarme y ya no estaba funcionando. Ya habían pasado dos semanas y no lo había visto, así que pensé: ‘¿Sabes qué? Solo necesito hacer un cambio’

Ryan García – ESPN