James Rodríguez reveló hasta que edad jugará y que estudiará para ser entrenador

Con 30 años de edad cumplidos James Rodríguez vive el fútbol con otra madurez y se enfoca en mantener un óptimo nivel para jugar al menos cinco años más, así lo reveló en su canal de Twitch en la noche de este domingo desde Qatar.

“Yo creo que a los 35, 36 años. Yo creo que es una buena edad. Yo pienso que tú tienes que dejar al fútbol, no el fútbol que te deje a ti. Cuando vea que eso está pasando, daré un paso al costado”, reveló el mediocampista colombiano.

Ahora mismo es jugador del Al Rayyan de Qatar, país que albergará la Copa Mundial de la FIFA 2022 y que él no se quiere perder: “El panorama está muy difícil ahora, pero tenemos que ganar los dos últimos partidos, hay con qué, veo un grupo de calidad, haciendo las cosas bien cada uno a nivel internacional; hay cosas que no se pueden explicar, pero vamos a luchar hasta el final”.

James no deja de estudiar y formarse académicamente. Ahora incluso desea ser entrenador.

“Sí. Estoy terminando el curso de gestión deportiva, lo voy a terminar en junio. Quisiera tener el curso de entrenador también. Antes yo no quería ser entrenador, ahora me está gustando el tema táctico. Cuando veo fútbol, veo cómo están parados, cómo están atacando y defendiendo, cómo ocupan el campo… es algo que no me gustaba antes, pero ahora me está atrayendo. Me está preocupando porque yo no quería ser entrenador. Voy a hacer el curso y en unos años, a ver qué pasa”, reconoció el mediocampista.

La supuesta pelea con Falcao

Tras el partido contra la Selección de Argentina, en la pasada Fecha FIFA, un sector de la colombiana reveló que hubo una supuesta pelea entre James Rodríguez y Radamel Falcao, los capitanes del plantel. Sobre esta situación le preguntaron y el ‘10’ fue categórico.

“¡¿Cómo me voy a pelear con una persona que es hermano mío?! Tenemos una relación de 12 años, todo eso es mentira, no crean lo que dice esa prensa, que algunos son tóxicos. Es mentira. Entre el grupo tenemos una relación fantástica. Lastimosamente no se nos dio los resultados, pero el ambiente es bueno siempre con Falcao y los otros muchachos, no tengo ningún problema con nadie”, finalizó.

