James Rodríguez también quiere jugar en la MLS: “La cultura de Estados Unidos me encanta”

Parece que la MLS se convirtió en un destino apetecible para grandes figuras consagradas como Lionel Messi, Neymar, Lorenzo Insigne y ahora James Rodríguez. El colombiano fue el último en manifestar públicamente que jugar en Estados Unidos es una de las opciones que maneja.

Ahora mismo tiene 30 años de edad, juega en Qatar para recuperar el ritmo perdido y está enfocado en llevar a Colombia a su tercera Copa Mundial de la FIFA de forma consecutiva. Sin embargo, no deja de lado su futuro. ¿Dónde le gustaría jugar?

“Es una buena pregunta. No sé. Quisiera Estados Unidos, un país que me gusta mucho, estaría más cerca de mi hija, que está en Miami. La cultura de Estados Unidos me encanta, siempre voy en vacaciones para allá, desde hace muchos años. Estados Unidos es una parte que me gustaría y por qué no Colombia. Quien quiera contar conmigo, el que me quiera pagar… iré encantado”, dijo en su canal de Twitch el domingo en la noche.

¿Y regresar a Colombia?

“No le puedes cerrar las puertas a nadie. Es una posibilidad, pero faltan algunos años para eso. ¿A qué equipo? Al que me quiera o al que me quiera pagar o al que me quiera tener en sus filas. De aquí a allá creo que no estaré cobrando tanto, mucho más barato”, se sinceró en la entrevista.

James, el ‘10’ de la Selección Colombia, asistió a los Mundiales de Brasil 2014 (fue goleador) y también al de Rusia 2018. Ahora está en plena lucha para llevar a su país a la edición del Mundial Qatar 2022.

“El panorama está muy difícil ahora, pero tenemos que ganar los dos últimos partidos, hay con qué, veo un grupo de calidad, haciendo las cosas bien cada uno a nivel internacional; hay cosas que no se pueden explicar, pero vamos a luchar hasta el final”, reconoció.

También fue criticador en su momento por irse a jugar a Qatar con el club Al Rayyan y James recordó que no siguió en el Everton porque estaba un entrenador (Rafa Benítez) que no quería contar con él.

Al Rayyan [1] – 1 Al Arabi – Shoja assists #JamesRodriguez pic.twitter.com/pqLMFoK3ex — Al Rayyan EN/ES (@AlRayyanScEng) February 19, 2022

“Estoy jugando. El equipo, en la liga no se nos han dado los resultados, pero en Copa vamos bien. Por lo menos de seguir jugando, hacer las cosas bien, ya llevo muchos partidos jugados, no lo hacía hace mucho tiempo, jugar tantos partidos en línea. En lo personal estoy haciendo goles, asistencias. Para eso vine acá (Qatar), para jugar, tener ritmo y ver lo que pasa después”, finalizó.

También te puede interesar:

– James Rodríguez felicitó a Radamel Falcao y se burlaron de su supuesta pelea: “Vamos por el segundo round” [Foto]

– Neymar ve con buenos ojos terminar su carrera en la MLS: “Tienes tres meses de vacaciones”

– ¿Ya se olvidó de James? Daniela Ospina confirma relación con Gabriel Coronel y ya piensa en la boda