Nuevo ridículo del América: los memes aniquilan a Santiago Solari por su cuarta derrota

Complicado, así es el momento que atraviesa el Club América. Los dirigidos por el técnico argentino Santiago Solari son objeto de críticas y memes en las redes sociales, en vista de que volvieron a perder en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

En esta oportunidad, las Águilas cayeron 1-3 ante Pachuca en el Estadio Azteca. Con este resultado se ubican en el antepenúltimo puesto de la clasificación, con apenas cuatro puntos en seis fechas (cuatro derrotas en los últimos cinco partidos).

En vista de los malos resultados, la fanaticada azulcrema no solo exige el despido de Solari, sino también el del director deportivo Santiago Baños, al que acusan de fichajes mediocres para el equipo.

La afición tiene todo el derecho del mundo a expresarse. En estos momentos sería extraño que nos aplaudan; los abucheos creo que son lo mismo. El deporte se trata siempre de superar la adversidad, no rendirse nunca y pelear hasta el final. Yo no me voy a rendir”.