Doctor causa polémica por convertirse en padre a los 83 años

¿Cuál es la edad perfecta o ideal para tener hijos? Sin duda, no habrá respuesta correcta pues cada persona tiene sus tiempos y cada quien decidirá el momento exacto en el que se sienten preparados y desean traer nueva vida a este mundo.

Lo que sí es verdad es que las nuevas generaciones tratan de retrasar al máximo el tema de la maternidad o paternidad, lo cual hoy en día es un tanto más sencillo debido a los avances de la ciencia y los diversos tratamientos que existen hoy en día para engendrar.

Pero lo cierto es que tarde o temprano, el reloj biológico sí pasa factura; la paciencia y el agotamiento físico no es el mismo conforme nos va pasando la edad, por lo que los expertos en el tema recomiendan no alargar mucho la decisión respecto a tener hijos.

Sobre el tema ha causado mucha polémica un doctor argentino llamado Alberto Cormillot, quien hace algún tiempo contrajo matrimonio con una mujer 48 años menor que él y recientemente se ha convertido en padre a sus 83 años.

Cormillot nació el 31 de agosto de 1938 en Buenos Aires y es un médico nutricionista más famoso de su país; sin embargo fue en 2019 cuando comenzó a dar de qué hablar sobre su vida personal luego de anunciar que contraería nupcias con Estefanía Pasquini, en ese entonces una mujer de 32 años.

Además, su noviazgo estuvo lleno de problemas pues en un principio, la familia de Estefanía no veía con buenos ojos que la mujer estuviera con alguien que le llevaba tantos años. Finalmente, se convirtieron en marido y mujer.

2 años después de feliz y estable matrimonio, la pareja anunció que estaban esperando un bebé, lo cual generó una serie de críticas en su contra por parte de algunos usuarios de las redes, quienes tacharon al doctor de irresponsable por ser papá en una edad tan avanzada y que naturalmente, podrá estar presente poco tiempo en la vida de su hijo.

Pero la pareja se mantuvo fuerte frente a las críticas, ya que ambos estaban convencidos de su decisión y nadie les iba a quitar la alegría.

“No dicen nada que yo no sepa, ni que Alberto no sepa, ni que no hayamos hablado… Lo hablé con mis amigos y me dijeron: ‘Sí, va a pasar, vas a tener un niño y el día de mañana no va a estar él, por cuestiones lógicas de la vida… Y cuando él ya no esté, vamos a estar todos nosotros para sacarte adelante'”, comentó la mujer ante lo dicho por su decisión de ser papás.

Finalmente, el 17 de septiembre de 2021 el matrimonio le dio la bienvenida a un bebé llamado Emilio, el cual llegó a este mundo en perfectas condiciones. Así, Cormillot se convirtió en papá por tercera ocasión; hace 50 años le dio la bienvenida a su primera hija, Reneé, y un par de años después a Adrián, su segundo hijo.

“Mi hijo dijo que va a tener a alguien con quien patear balones, y tener un hermano varón es una cosa que le va a gustar. Y Reneé, como hija mujer, está ambivalente. Por un lado está contenta y por otro le cuesta”, agregó el anciano.

Sin embargo, el hombre indicó que debido a que pasaron demasiados años, la llegada de Emilio le hizo sentirse como padre primerizo; además, está descubriendo cosas nuevas y modernas acerca de los bebés y la crianza. View this post on Instagram A post shared by Dr. Alberto Cormillot (@drcormi)

“La gente tiene sesgo con respecto a un adulto mayor, hay un cliché: una persona mayor no puede tener hijos ni puede divertirse… Sí puede tener un hijo una familia monoparental, pero no un adulto mayor. No es muy juicioso el tema. Un adulto mayor es una sobrecarga, es desechable, descartable, ni siquiera reciclable, y mucha gente compra eso. Y yo no lo compro ni lo compré”, agregó.

Alberto asegura encontrarse en perfecto estado pese a haber tenido cáncer en 2 ocasiones, pero hoy en día practica tap y danza aérea para estar y sentirse bien. View this post on Instagram A post shared by Estefania Pasquini (@estefi_pasquini)

Por último, el hombre espera vivir unos 105 años para así poder ver a su hijo graduarse. “No voy a poder estar como puede estar un joven de 30, eso es seguro, pero estaré con lo que pueda estar… Le habilité un teléfono con una línea y le envío mensajes de WhatsApp y le grabo cuentos o historias, le mando fotos y le digo lo que estoy haciendo”, finalizó.

Te puede interesar:

* La top model Naomi Campbell se convirtió en madre a sus 50 años

* Mujer de 68 años da a luz por primera vez y a gemelos

* Madre primeriza: Mujer de 73 años da a luz a gemelas