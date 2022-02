Héctor Sandarti pensó en quitarse la vida: “Le hice una carta a mi mamá pidiendo perdón”

Héctor Sandarti fue el invitado más reciente del programa de entrevistas de Youtube de Yordi Rosado y ahí narró momentos impactantes de su vida. Uno de los más fuertes: cuando era adolescente pensó en quitarse la vida.

El conductor cuenta que vivió una adolescencia muy difícil en la que tenía baja autoestima, incluso, le pidió perdón a su mamá por tenerlo de hijo.

“Le hice una carta a mi mamá pidiendo perdón por ser yo: ‘Te pido perdón por el hijo que tuviste’. Una carta fuertísima”, dijo, explicando que todo fue por culpa de la fuerte insatisfacción que sentía hacia sí mismo.

“Le enumeraba todas las cosas en las que yo era malo: soy mal estudiante, soy tímido, no tengo amigos. Mi personalidad no me ayudaba, quería ser todos menos yo”, señaló.

Por si fuera poco, Héctor estuvo a punto de causar una tragedia cuando su futuro académico comenzó a tambalearse, pues consideró terminar con su propia vida.

“Un día mandan llamar a mi mamá y el director, enfrente de mí, le dice: ‘Héctor este año no lo gana, su nivel académico es bajísimo. Hay que hacer algo extraordinario porque, si no saca tal calificación, puede perder la beca o hasta lo podemos expulsar’. Entonces, fue la primera vez que vi a mi madre llorando por mi culpa, rogando al director que me diera otra oportunidad. Cuando vi ese cuadro, me dije: ‘No puedo permitir que esto vuelva a suceder'”, relató primero, sin embargo, las emociones provocadas por este fracaso escolar fueron tan fuertes que en dicha carta se confesó con su madre y le dijo:

“Creo que la única opción que tiene alguien como yo sería acabar con su vida” Héctor Sandarti

Con lágrimas en los ojos, agregó: “Tengo de dos: o cambio y me convierto en otra persona o termino la historia de este güey, o sea, me mato. Ese tema me dio un giro a nivel personal”.

Héctor creía que era la única “solución”, pero afortunadamente, descartó esa idea y, en su lugar, prefirió mirar hacia adelante, no solo para luchar por su propio bienestar, sino también para darle tranquilidad a su madre.

“Descarté la opción de atentar contra mi vida, automáticamente dije ‘voy a cambiar’. A partir de ese momento comenzó un viaje en mi vida. A partir de ese día yo empecé a convertirme en el tipo que tienes hoy enfrente”, expresó orgulloso.

En las últimas décadas Héctor Sandarti ha formado una fascinante carrera en el mundo televisivo, con créditos de incontables telenovelas exitosas como ‘Agujetas de color de rosa’, así como de programas de concursos como ‘Minuto para ganar VIP’ y el reality ‘La Casa de los Famosos’, del que Telemundo ya ha dado a conocer el primer avance de la segunda temporada.

