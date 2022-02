IHOP lanza en Nueva York su primer sándwich a base de plantas

IHOP está lanzando el sándwich Cali, el primer producto a base de plantas de la cadena. Su nuevo sándwich está disponible una de sus ubicaciones Flip’d en el distrito Flatiron de la ciudad de Nueva York.

Si bien el lanzamiento inicial de prueba del sándwich Cali se está realizando únicamente en Nueva York, en un futuro la prueba podría extenderse a más restaurantes IHOP en todo el país.

El nuevo sándwich Cali a base de plantas está hecho con una hamburguesa de salchicha vegana creada por la marca vegetariana Sweet Earth, huevos JUST Egg a base de frijol mungo, rúcula, tomates asados y aguacate, todo servido en un panecillo vegano.

La cocina de prueba de IHOP pasó más de dos años trabajando en colaboración con las marcas que elaboran productos a base de plantas para desarrollar el sándwich y crear el perfil de sabor adecuado que se adaptara a sus clientes.

El sándwich Cali se vende por $ 7.49 en 110 East 23rd Street. El sándwich basado en plantas, es el primero de varios nuevos productos exclusivos planificados que la compañía planea vender en Flip’d.

IHOP presentó por primera vez la marca independiente Flip’d en 2019 como una rama informal y moderna. Pero debido a la pandemia, la apertura sucedió hasta 2021. El menú Flip’d está inspirado en los clásicos de IHOP, pero es un espacio para probar e innovar.

El sándwich vegano de IHOP se une a las opciones de comidas a base de plantas que están ofreciendo de prueba las grandes compañías de comida rápida.

McDonald’s extendió a 600 restaurantes la prueba de su McPlant en Estados Unidos. Después de una prueba inicial en solo ocho restaurantes del país a finales del 2021.

La hamburguesa a base de plantas de McDonald’s está hecha en colaboración con Beyond Meat. La McPlant está elaborada con guisantes, arroz y papas. Se sirve en un panecillo de semillas de sésamo con tomate, lechuga, pepinillos, cebollas, mayonesa, ketchup, mostaza y una rebanada de queso americano.

Las pruebas para platos Panda Express lanzó de prueba dos nuevos platos principales a base de plantas, ambos incluyen Beyond Beef.

Después de años de desarrollo, a principios de 2022 KFC amplió a restaurantes de todo Estados Unidos la prueba de su pollo a base de plantas Beyond Fried Chicken.

Algunas cadenas de hamburguesas tienen en su menú permanente las alternativas a base de plantas. Carl’s Jr. ofrece la hamburguesa vegana Beyond Burger para cualquier opción de hamburguesa. La Beyond Famous Star, incluye la carne Beyond, lechuga, tomate, pepinillos y cebolla en un panecillo de semillas de sésamo.

