Hombre sobrevive a doble fallo de paracaídas

Para quienes son amantes de la adrenalina, muchas personas tienen como gran meta en la vida el poder lanzarse en paracaídas. Quienes lo han hecho aseguran que es una experiencia única que todos debemos experimentar, mientras que otros se convencieron que son de esas cosas que no son aptas para cardíacos.

Sin duda, ver videos de saltos en paracaídas siempre son sorprendentes debido a lo que en sí significa este hecho pero también por la asombrosa vista que se puede tener.

Pero si tienes pensado hacer salto en paracaídas pronto, quizá cuando veas lo que le ocurrió a un paracaidista experto pienses más de 2 veces el hacerlo.

Un hombre llamado Boo Dacious, quien de acuerdo al Daily Mail lleva más de 1,100 saltos en paracaídas, realizó en noviembre del año pasado un salto en Florida, el cual quedó captado en una cámara de 360° que llevaba en el casco.

Dacious se llevó el susto de su vida porque su paracaídas presentó un doble fallo, es decir, no se accionó el dispositivo original ni tampoco el de emergencia. Esto quedó captado en video, el cual se volvió viral. Por fortuna, salió sano y salvo de dicho incidente.

“Los fallos son comunes en el paracaidismo; sin embargo, se teme el mal funcionamiento del doble paracaídas, y experimentar uno y sobrevivir es poco frecuente”, dijo Dacious.

“Sobrevivir ileso sin un rasguño es inaudito, y eso es lo que me pasó aquí. Me siento honrado y agradecido con todos los que tuvieron que presenciar lo que muchos sintieron que era una situación completamente terrible de la que cualquiera podía salir… ¡Soy la prueba ambulante de que nunca me rindo!”, dijo.

“La muerte nunca pasó por mi mente. Procesar cada momento al siguiente requirió toda la concentración. Ni siquiera podía pensar en los seres queridos”, dijo el paracaidista.

El video termina con él aterrizando, donde permanece inmóvil, respirando con dificultad. Boo explicó: “Toqué la tierra arrodillado como si estuviera rezando. Había un árbol cerca, y pudo haber ayudado a dispersar la energía, pero literalmente golpeé la tierra primero con los pies y luego con las rodillas”.

Lo que ocurrió fue que partes del paracaídas principal se habían hecho un nuedo y tomó la decisión de cortar lo que se arrastraba detrás de él, antes de desplegar el paracaídas de reserva, pero el problema es que éste se enganchó con el paracaídas principal, que solo había cortado parcialmente.

Te puede interesar:

* Instructor de paracaidismo de Texas murió tras permanecer en estado crítico luego de que su paracaídas no abriera

* Mujer que falleció en Puerto Rico tras lanzarse de paracaídas celebraba triunfo de un amigo surfista

* Señora turista de Florida murió al lanzarse en paracaídas en Nueva York